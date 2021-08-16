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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.08.2021 18:03



***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Industria Italiana Autobus S.p.A. 2021 yılı içinde, iş bu açıklama tarihi itibariyle farklı müşteriler için ayrı ayrı zamanlarda, Şirketimiz'e 15,8 Milyon Euro tutarında yeni tam ve yarı mamul otobüs üretim siparişinde bulunmuş olup, siparişlerin sipariş programına göre 2021 yılı içinde üretilerek teslim edilmesi planlanmaktadır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958333


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