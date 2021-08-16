***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.08.2021 18:03
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Industria Italiana Autobus S.p.A. 2021 yılı içinde, iş bu açıklama tarihi itibariyle farklı müşteriler için ayrı ayrı zamanlarda, Şirketimiz'e 15,8 Milyon Euro tutarında yeni tam ve yarı mamul otobüs üretim siparişinde bulunmuş olup, siparişlerin sipariş programına göre 2021 yılı içinde üretilerek teslim edilmesi planlanmaktadır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958333
BIST
17:591.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,53
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.461
En Düşük
1.450
17:598,4412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0127
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
17:599,8943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0743
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
17:59484,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,74
|Açılış
|: 484,13
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
482,42
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MANAS
|19,28
|8.154.495
|% 9,98
|
|VBTYZ
|26,48
|200.004.558
|% 9,97
|
|IZFAS
|7,50
|5.637.063
|% 9,97
|
|SELVA
|7,74
|62.294.344
|% 9,94
|
|VANGD
|5,87
|24.573.484
|% 9,93
|
|IDEAS
|41,32
|2.308.218
|% -9,98
|
|DAGI
|3,45
|49.589.237
|% -9,92
|
|IDGYO
|2,81
|18.724.662
|% -7,87
|
|MARKA
|4,56
|3.271.264
|% -6,37
|
|BASCM
|10,01
|56.166
|% -5,57
|
|GENIL
|16,42
|712.372.784
|% 3,47
|
|HALKB
|4,83
|471.528.799
|% 1,68
|
|KOZAL
|105,70
|437.553.779
|% 0,38
|
|KZBGY
|19,67
|416.143.150
|% 6,32
|
|VBTYZ
|26,48
|200.004.558
|% 9,97
|
|ODAS
|1,37
|94.378.506
|% -0,72
|
|GENIL
|16,42
|712.372.784
|% 3,47
|
|BOBET
|4,75
|159.051.030
|% -0,84
|
|KZBGY
|19,67
|416.143.150
|% 6,32
|
|ADESE
|1,39
|19.562.658
|% 9,45
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4388
|8,4412
|% -0,15
|
|Euro
|9,8882
|9,8943
|% -0,75
|
|Sterlin
|11,5532
|11,6111
|% -0,98
|
|Frank
|9,1785
|9,2338
|% -0,54
|
|Riyal
|2,2420
|2,2532
|% -0,25
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|-3,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,52
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,64
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,82
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|-0,05
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 41 artarak (% 0.09 ) 1, 572
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, KRDMD, PETKM
-
17:59XU100
Endeks 1, 457 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 13, 675.00 milyon TL de
-
17:59ADESE
Yüzde 9.45 oranında artışla 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 302, 771 adet işlem
-
17:57VANGD
Yüzde 9.93 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 323, 830 adet işlem