***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 4 Ağustos 2021 tarihli özel durum açıklamasında, Bursa ili Nilüfer ilçesi Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Cad. NO:40 Nilüfer / BURSA adresinde bulunan fabrika binası ve müştemilatları sahası içerisinde ticari ve sınai faaliyet göstermek amacıyla, ayrıca bir sermaye ayrılmadan merkez sermaye ile idare edilecek, "Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. Bursa HOSAB Şubesi" unvanlı şubenin tescil ve ilan işlemlerine ilişkin çalışmalar yürüttüğünü detaylı olarak duyurmuştu. Yürütülen bu çalışmalar sonucunda "Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. Bursa HOSAB Şubesi"ne ilişkin tescil ve TTSG'de ilan işlemleri tamamlanmış ve şube açılışı gerçekleştirilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965122BIST