***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.10.2021 17:32
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin ürün çeşitlendirme kapsamında planladığı yatırımın Yatırım Teşvik Belgesi'ne bağlanması amacıyla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapılan "Yatırım Teşvik Belgesi" başvurusu 6 Ekim 2021 tarihinde onaylanmıştır. Teşvik belgesine bağlanan yatırım tutarı 240.767.880 TL'dir. "Bölgesel Teşvik Uygulamaları" kapsamında değerlendirilmiş olan yatırım için sağlanan 4. Bölge'ye ilişkin destek unsurları şunlardır: •Sigorta Primi İşveren Hissesi •Vergi İndirimi •Gümrük Vergisi Muafiyeti •KDV İstisnası •Faiz Desteği Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968103
BIST
18:051.397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 25,23
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.398
En Düşük
1.385
18:058,8802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0099
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
18:0510,2851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0126
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
18:05501,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,28
|Açılış
|: 501,32
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ROYAL
|3,30
|1.037.970
|% 10,00
|
|YEOTK
|91,30
|59.480.219
|% 10,00
|
|VKFYO
|6,49
|28.227.372
|% 10,00
|
|YUNSA
|17,60
|27.534.141
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|45.141.673
|% 10,00
|
|SEYKM
|16,20
|7.625.912
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|36.295.479
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|17.869.785
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|406.281.071
|% -9,96
|
|DZGYO
|1,70
|36.510.149
|% -9,57
|
|PETKM
|6,23
|2.425.203.716
|% 2,13
|
|GARAN
|9,39
|1.658.491.704
|% 1,84
|
|THYAO
|14,12
|947.381.641
|% 2,99
|
|TUPRS
|123,10
|865.051.960
|% 3,45
|
|EREGL
|16,96
|848.578.945
|% 5,02
|
|PETKM
|6,23
|2.425.203.716
|% 2,13
|
|GARAN
|9,39
|1.658.491.704
|% 1,84
|
|ODAS
|1,45
|188.851.237
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,39
|259.353.501
|% 1,27
|
|KRDMD
|6,42
|569.777.578
|% 5,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8741
|8,8802
|% 0,11
|
|Euro
|10,2779
|10,2851
|% 0,12
|
|Sterlin
|12,0572
|12,1177
|% 0,34
|
|Frank
|9,5260
|9,5834
|% -0,03
|
|Riyal
|2,3593
|2,3712
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|-4,10
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,65
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,00
|
|B. Petrol
|81,88
|81,88
|0,80
|
Seans Raporu
18:05
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17:57ERSU
Yüzde 5.87 oranında artışla 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 238, 240 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 01 artarak (% 2.08 ) 1, 226
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKKO, YUNSA, DOBUR, KUYAS, MERIT, OZBAL, SODSN, NUGYO
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDEAS, SEYKM, KERVN, KTSKR, PAMEL, DZGYO
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17:56
CRFSA, SODSN, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında