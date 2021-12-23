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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.12.2021 19:04
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi çerçevesinde, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapan Sayın Deniz Özer'in 23 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Şirketimizden ayrılması sebebiyle yerine karar tarihi itibarıyla Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip Sayın İbrahim Onur Baysal'ın Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde görev alan personele ilişkin güncel iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.
İbrahim Onur Baysal
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
onur.baysal@karsan.com.tr
 Telefon No    : 0 224 484 21 80
 Fax No         : 0 224 484 21 69
 E-Posta        : yatirimciiliskileri@karsan.com.tr
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın dikkatine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985888


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OYLUM 5,51 6.936.555 % 9,98  
TETMT 379,20 13.519.894 % 9,98  
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Tam 4.343 4.489 -449,44  
Yarım 2.099 2.171 -217,41  
Çeyrek 1.053 1.086 -108,70  
Gümüş.Ons 22,86 22,89 0,06  
Gümüş Gr. 8,28 8,29 -0,67  
B. Petrol 76,02 76,02 0,74  
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