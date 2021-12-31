***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından aşağıda yer verilen konularda oluşturulmuş Şirket politikalarının onaylanmasına ve Şirket internet sitemizde yayınlanmasına karar verilmiştir. - Kalite Politikası - Çevre ve İklim Değişikliği Politikası - İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası - Bilgi Güvenliği Politikası - İnsan Kaynakları Politikası - Toplumsal Cinsiyet Eğiştiliği Politikası - Şiddete Sıfır Tolerans Politikası - Enerji Politikası - Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası - Etik Kurallar Politikası Yatırımcılarımız tarafından söz konusu politikaların tamamına kurumsal internet adresimiz olan www.karsan.com.tr adresinden de ulaşılabilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987551BIST