***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.05.2022 16:54
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.05.2022 tarihli toplantısında,
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 11. Maddesi 2. Fıkrası gereğince ve Kurulun i-SPK. 17.4 (27.02.2015 tarih ve 5/225 s.k.) sayılı İlke Kararı kapsamında Sayın İbrahim Onur Baysal yerine Sayın Evren Uçak'ın 26.05.2022 tarihi itibariyle Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü olarak atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde görev alan personele ilişkin güncel iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Evren Uçak
Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü
evren.ucak@karsan.com.tr
Telefon No : 0 224 484 21 80
Fax No : 0 224 484 21 69
E-Posta : yatirimciiliskileri@karsan.com.tr
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032732
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|1.853
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|Altın Gr.
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|971
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|Cumhuriyet
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|6.559
|-10,00
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|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
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|Yarım
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|3.190
|-5,18
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|Çeyrek
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|22,05
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|11,56
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