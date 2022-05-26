***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın PaydaşlarımızŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.05.2022 tarihli toplantısında,Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 11. Maddesi 2. Fıkrası gereğince ve Kurulun i-SPK. 17.4 (27.02.2015 tarih ve 5/225 s.k.) sayılı İlke Kararı kapsamında Sayın İbrahim Onur Baysal yerine Sayın Evren Uçak'ın 26.05.2022 tarihi itibariyle Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü olarak atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde görev alan personele ilişkin güncel iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.Evren UçakYatırımcı İlişkileri Koordinatörüevren.ucak@karsan.com.trTelefon No : 0 224 484 21 80Fax No : 0 224 484 21 69E-Posta : yatirimciiliskileri@karsan.com.trKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032732BIST