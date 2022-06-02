***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.01.2011 29.06.2011 22.11.2012 27.11.2012 23.12.2013 20.05.2014 03.04.2015 28.10.2015Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKarsan ve iş ortağı Hyundai Motor Company (HMC) arasında 27 Kasım 2012 tarihi itibariyle imzalandığı, hafif ticari araç serisinin üretim ve tedariğini kapsayan anlaşmanın bitiş tarihinin 31 Aralık 2021 olduğu, ancak üretim başlangıcının ertelenmesi nedeni ile anlaşmanın 31 Aralık 2022'ye uzatıldığı kamuoyuna duyurulmuştu. Bu sene ekstra sipariş beklenmemesi, yeni projelere yer açma amacı nedenleri ile her iki tarafın da stratejisine uygun olduğu için anlaşmanın 31 Mayıs 2022 tarihi itibari ile sona erdirilmesine ilişkin anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmanın sona ermesi ile de bağlantılı olarak, HMC ile ortağı olduğumuz Karsan Pazarlama Sanayi Mamulleri Pazarlama A.Ş. arasında 2014 yılı Mayıs ayında imzalanan Şirketimizin HMC için ürettiği H350 model hafif ticari araçların Türkiye'de pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetlerini içeren münhasır distribütörlük anlaşması da tarafların mutabakatı doğrultusunda otomatik uzatma maddesi kullanılmayarak süresinin sona ermesi nedeni ile sona ermiştir.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034367BIST