***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.10.2022 14:35
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Karsan, Avrupa'da geleceğin mobilite çözümleri alanındaki en prestijli organizasyonları arasında yer alan "Sustainable Bus of The Year 2023" değerlendirmesinin "şehir içi toplu taşıma" kategorisini 12 metre elektrikli e-ATA modeli ile kazanarak, "yılın otobüsü" ödülünü aldı.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072193
BIST
14:473.622
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 68,38
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
14:4718,5947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0544
|Açılış
|: 18,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,5947
En Düşük
18,5217
14:4718,0710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0747
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
14:47991,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,59
|Açılış
|: 991,81
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler14:45
|SNGYO
|4,84
|122.904.755
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.200.560
|% 10,00
|
|BTCIM
|36,62
|25.017.349
|% 9,97
|
|CONSE
|6,18
|328.810.055
|% 9,96
|
|MZHLD
|84,05
|67.120.886
|% 9,94
|
|TKFEN
|31,48
|967.927.140
|% -5,12
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|KZBGY
|17,71
|252.974.908
|% -4,22
|
|SEKFK
|9,98
|9.905.284
|% -4,22
|
|ETYAT
|6,87
|1.156.029
|% -3,78
|
|THYAO
|89,75
|3.099.413.175
|% 1,99
|
|YKBNK
|8,75
|1.952.369.215
|% 4,54
|
|AKBNK
|13,43
|1.731.091.534
|% 3,23
|
|SISE
|29,30
|1.703.875.398
|% 3,02
|
|ISCTR
|8,48
|1.697.561.854
|% 3,16
|
|YKBNK
|8,75
|1.952.369.215
|% 4,54
|
|EKGYO
|4,21
|894.721.141
|% 0,96
|
|ISCTR
|8,48
|1.697.561.854
|% 3,16
|
|AKBNK
|13,43
|1.731.091.534
|% 3,23
|
|ODAS
|8,57
|799.404.927
|% 5,28
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5856
|18,5887
|% 0,26
|
|Euro
|18,0699
|18,0766
|% -0,38
|
|Sterlin
|20,7431
|20,8472
|% -1,08
|
|Frank
|18,4502
|18,5613
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9316
|4,9564
|% 0,13
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.659
|-7,76
|
|Altın Gr.
|990
|990
|-4,09
|
|Cumhuriyet
|6.653
|6.754
|17,00
|
|Tam
|6.681
|6.742
|-48,00
|
|Yarım
|3.255
|3.293
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.646
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,74
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|93,41
|93,41
|-1,16
|
Seans Raporu
14:45
daha fazla
-
15:00GOLTS
Yüzde 5.23 oranında artışla 88.55 lira fiyatla işlem gören hissede 400, 202 adet işlem
-
14:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 68, 45 artarak (% 1.76 ) 3, 952
-
14:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, SNGYO, PENTA
-
14:59XU100
Endeks 3, 624 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 97 üstünde . İşlem hacmi 35, 243.00 milyon TL de
-
14:58PGSUS
Yüzde 6.21 oranında artışla 290.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 241, 900 adet işlem