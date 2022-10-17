***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.10.2022 14:58
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HOSAB (Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi) fabrikamızda LFF (Renault Megane) üretimi yapan tüm hatlarda, bugünden itibaren tek vardiyadan ikili vardiya çalışma düzenine geçilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072482
BIST
15:203.812
En Yüksek
|Değişim
|: 5,10%
|| 184,91
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.819
En Düşük
3.641
15:2018,5910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0233
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
15:2018,1391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0745
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1694
En Düşük
18,0503
15:20991,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 9,83
|Açılış
|: 990,99
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
992,61
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler15:18
|AKBNK
|14,85
|1.470.217.562
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|85.171.458
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.145.776
|% 10,00
|
|COSMO
|73,25
|3.540.279
|% 9,98
|
|YKBNK
|9,71
|2.863.604.688
|% 9,97
|
|ATSYH
|107,90
|4.237.706
|% -9,86
|
|EKIZ
|13,60
|829.878
|% -7,17
|
|KIMMR
|8,15
|9.266.708
|% -5,23
|
|MEGAP
|4,77
|49.436.208
|% -4,79
|
|MEGAP
|4,77
|49.436.208
|% -4,79
|
|THYAO
|97,45
|6.665.904.900
|% 8,28
|
|PETKM
|14,45
|3.656.854.166
|% -0,96
|
|EKGYO
|4,43
|2.892.794.705
|% 4,98
|
|YKBNK
|9,71
|2.863.604.688
|% 9,97
|
|ISCTR
|9,39
|2.841.375.465
|% 9,95
|
|EKGYO
|4,43
|2.892.794.705
|% 4,98
|
|ISCTR
|9,39
|2.841.375.465
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,71
|2.863.604.688
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,87
|498.243.357
|% 8,72
|
|PETKM
|14,45
|3.656.854.166
|% -0,96
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5892
|18,5917
|% 0,13
|
|Euro
|18,1334
|18,1390
|% 0,41
|
|Sterlin
|20,9265
|21,0315
|% 1,12
|
|Frank
|18,4728
|18,5840
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9324
|4,9572
|% 0,11
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|19,30
|
|Altın Gr.
|991
|991
|9,16
|
|Cumhuriyet
|6.661
|6.762
|45,00
|
|Tam
|6.697
|6.753
|-37,00
|
|Yarım
|3.263
|3.301
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.651
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,73
|18,77
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|0,20
|
|B. Petrol
|91,14
|91,14
|-0,49
|
Seans Raporu
15:18
daha fazla
-
15:33DOHOL
Yüzde 9.74 oranında artışla 5.97 lira fiyatla işlem gören hissede 205, 405, 777 adet işlem
-
15:31ALGYO
Yüzde 8.37 oranında artışla 54.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 204, 371 adet işlem
-
15:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 227, 91 artarak (% 5.77 ) 4, 181
-
15:30
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, PETKM, EKGYO
-
15:30XU100
Endeks 3, 816 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 2 üstünde . İşlem hacmi 68, 736.00 milyon TL de