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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.10.2022 14:58
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

HOSAB (Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi) fabrikamızda LFF (Renault Megane) üretimi yapan tüm hatlarda, bugünden itibaren tek vardiyadan ikili vardiya çalışma düzenine geçilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072482


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Tam 6.697 6.753 -37,00  
Yarım 3.263 3.301 -19,00  
Çeyrek 1.635 1.651 -8,00  
Gümüş.Ons 18,73 18,77 0,48  
Gümüş Gr. 11,11 11,13 0,20  
B. Petrol 91,14 91,14 -0,49  
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