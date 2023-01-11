***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2023 17:14
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2022 yılında Şirketimiz bünyesinde Renault Megane üretimine başlamamız ve diğer faaliyetlerimiz nedeniyle
31 Aralık 2022 tarihi itibari ile istihdam edilen personel sayısında, kamuya açıklanan son bilançoda yer alan personel sayısına göre %32 artış gerçekleşmiş ve istihdam edilen toplam personel 1860 kişiye ulaşmıştır.(30 Eylül 2022 itibariyle, toplam personel 1413 kişi).
Karsan Otomotiv olarak 2021 yılsonunda istihdam edilen personel sayısına göre kıyaslandığında ise artış oranı %75 şeklinde gerçekleşmiştir (31 Aralık 2021 itibariyle, toplam personel 1062 kişi).
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100400
BIST
17:114.789
En Yüksek
|Değişim
|: -3,99%
|| -198,89
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.789
17:1118,7804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
17:1120,2072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0455
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
17:111.134,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,20
|Açılış
|: 1.134,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler17:11
|SDTTR
|56,65
|7.077.738
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.646.799
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|43.674.473
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|DOGUB
|11,48
|60.155.311
|% 8,40
|
|KONYA
|3.043,50
|196.524.345
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|358.091.208
|% -10,00
|
|OYLUM
|4,14
|46.897.297
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.652.907
|% -10,00
|
|MIPAZ
|11,52
|37.138.630
|% -10,00
|
|THYAO
|128,60
|7.771.025.588
|% -1,98
|
|EREGL
|37,62
|5.727.815.189
|% -0,63
|
|ASELS
|54,25
|5.222.221.001
|% -6,71
|
|KRDMD
|17,61
|4.182.129.834
|% -2,92
|
|TUPRS
|479,70
|4.114.824.260
|% 0,93
|
|EKGYO
|8,28
|3.087.590.000
|% -2,59
|
|YKBNK
|8,87
|3.150.388.314
|% -6,93
|
|KRDMD
|17,61
|4.182.129.834
|% -2,92
|
|SKBNK
|2,60
|564.866.083
|% -4,76
|
|KATMR
|2,09
|419.337.893
|% -9,91
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7736
|18,7804
|% 0,04
|
|Euro
|20,1930
|20,1969
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,6600
|22,7737
|% -0,37
|
|Frank
|20,1406
|20,2619
|% -0,62
|
|Riyal
|4,9840
|5,0090
|% -0,03
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.878
|-0,77
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.671
|7.729
|-6,00
|
|Yarım
|3.726
|3.781
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.863
|1.890
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,77
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|0,05
|
|B. Petrol
|81,91
|81,91
|1,81
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:26GESAN
Yüzde -6.96 oranında düşüşle 184.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 771, 286 adet işlem
-
17:25ARASE
Yüzde -6.53 oranında düşüşle 170.20 lira fiyatla işlem gören hissede 165, 706 adet işlem
-
17:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, TUPRS, ODAS
-
17:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -133, 88 kaybederek (% -3.03 ) 4, 285
-
17:23
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MIPAZ, KATMR, YESIL, FLAP, VKING, KONYA, CEOEM, OYLUM, POLTK, HKTM