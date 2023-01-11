***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2022 yılında Şirketimiz bünyesinde Renault Megane üretimine başlamamız ve diğer faaliyetlerimiz nedeniyle31 Aralık 2022 tarihi itibari ile istihdam edilen personel sayısında, kamuya açıklanan son bilançoda yer alan personel sayısına göre %32 artış gerçekleşmiş ve istihdam edilen toplam personel 1860 kişiye ulaşmıştır.(30 Eylül 2022 itibariyle, toplam personel 1413 kişi).Karsan Otomotiv olarak 2021 yılsonunda istihdam edilen personel sayısına göre kıyaslandığında ise artış oranı %75 şeklinde gerçekleşmiştir (31 Aralık 2021 itibariyle, toplam personel 1062 kişi).Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100400BIST