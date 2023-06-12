***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.06.2023 12:18
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HOSAB (Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi) fabrikamızda LFF (Renault Megane) üretimi yapan tüm hatlarda, bugünden itibaren ikili vardiyadan üçlü vardiya çalışma düzenine geçilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157961
BIST
14:315.682
En Düşük
|Değişim
|: 0,98%
|| 55,07
|Açılış
|: 5.674
|
|Önceki Kapanış
|: 5.626
|
5.666
En Yüksek
5.730
14:3123,6092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,2258
|Açılış
|: 23,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4400
|
23,7625
En Düşük
23,4260
14:3125,4416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,2886
|Açılış
|: 25,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,5492
En Düşük
25,2290
14:311.492,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 18,39
|Açılış
|: 1.492,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474,46
|
1.497,73
En Düşük
1.476,79
BIST En Aktif Hisseler14:28
|UZERB
|198,00
|2.596.493
|% 10,00
|
|AVHOL
|47,30
|39.656.136
|% 10,00
|
|RYSAS
|46,42
|50.518.170
|% 10,00
|
|ERBOS
|150,80
|166.145.834
|% 9,99
|
|AYCES
|117,80
|47.076.802
|% 9,99
|
|ATSYH
|46,00
|2.512.206
|% -7,03
|
|OTTO
|120,30
|883.575
|% -3,61
|
|GMTAS
|11,00
|10.833.431
|% -3,34
|
|KGYO
|47,56
|12.680.251
|% -3,18
|
|SODSN
|29,98
|908.127
|% -3,17
|
|THYAO
|183,60
|7.171.690.219
|% 3,79
|
|EREGL
|38,70
|3.697.024.040
|% 4,20
|
|SISE
|45,20
|1.939.600.780
|% 0,62
|
|SASA
|64,75
|1.920.860.116
|% -1,22
|
|KRDMD
|22,36
|1.834.671.213
|% 0,90
|
|EKGYO
|7,94
|1.461.875.814
|% -1,12
|
|YKBNK
|12,39
|1.527.256.496
|% 0,08
|
|EREGL
|38,70
|3.697.024.040
|% 4,20
|
|KRDMD
|22,36
|1.834.671.213
|% 0,90
|
|AKBNK
|18,51
|1.470.852.242
|% 0,27
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5979
|23,6034
|% 0,94
|
|Euro
|25,4202
|25,4397
|% 1,14
|
|Sterlin
|29,6331
|29,7817
|% 1,07
|
|Frank
|26,0218
|26,1786
|% 0,88
|
|Riyal
|6,2864
|6,3180
|% 1,14
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|3,41
|
|Altın Gr.
|1.493
|1.493
|18,67
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|40,00
|
|Tam
|9.869
|10.125
|44,11
|
|Yarım
|4.852
|4.923
|54,00
|
|Çeyrek
|2.419
|2.461
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|18,43
|18,45
|0,19
|
|B. Petrol
|73,44
|73,44
|-1,35
|
Seans Raporu
14:28
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-
14:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 67, 33 artarak (% 1.07 ) 6, 348
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14:43XU100
Endeks 5, 691 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 54, 771.00 milyon TL de
-
14:43PARSN
Yüzde 7.45 oranında artışla 88.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 135, 241 adet işlem
-
14:42RYGYO
Yüzde 5.77 oranında artışla 15.21 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 527, 755 adet işlem
-
14:41AKSUE
Yüzde 4.75 oranında artışla 49.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 743, 633 adet işlem