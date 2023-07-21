***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.07.2023 14:19
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bünyesinde HOSAB (Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi) fabrikamızda ikili vardiyadan üçlü vardiya çalışma düzenine geçilmesi [LFF (Renault Megane) üretimi yapan tüm hatlarda] ve diğer faaliyetlerimiz nedeniyle
30 Haziran 2023 tarihi itibari ile istihdam edilen personel sayısında, kamuya açıklanan son bilançoda yer alan personel sayısına göre %29 artış gerçekleşmiş ve istihdam edilen toplam personel 2372 kişiye ulaşmıştır (31 Mart 2023 itibariyle, toplam personel 1838 kişi).
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174141
BIST