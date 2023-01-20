***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.01.2023 16:24
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSKRSN72311 ISIN Kodlu tahvilin 11. Kupon Ödemesi Faiz Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 07.05.2020
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 21.07.2023
Vade (Gün Sayısı) 1.093
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TREA
Ek Getiri 350
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKRSN72311
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 22.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi Bir
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Tahvilin tamamına ilişkin ödeme yükümlülükleri için Kıraça Holding A.Ş. garantördür.
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.10.2020 21.10.2020 22.10.2020 3,2912 13,2 13,87 1.408.633,58 Evet
2 21.01.2021 20.01.2021 21.01.2021 4,1481 16,64 17,71 1.775.386,78 Evet
3 22.04.2021 21.04.2021 22.04.2021 4,3668 17,52 18,7 1.868.990,39 Evet
4 27.07.2021 26.07.2021 27.07.2021 5,3606 20,38 21,96 2.294.336,79 Evet
5 22.10.2021 21.10.2021 22.10.2021 4,9757 20,88 22,6 2.129.599,58 Evet
6 24.01.2022 21.01.2022 24.01.2022 5,4378 21,11 22,83 2.327.378,38 Evet
7 25.04.2022 22.04.2022 25.04.2022 6,1778 24,78 27,18 2.644.098,39 Evet
8 21.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 5,7311 24,04 26,34 2.452.910,78 Evet
9 21.10.2022 20.10.2022 21.10.2022 6,2321 24,73 27,11 2.667.338,77 Evet
10 23.01.2023 20.01.2023 23.01.2023 4,6405 18,02 19,26
11 20.04.2023 19.04.2023 20.04.2023 3,1896 13,38 14,08
12 21.07.2023 20.07.2023 21.07.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.07.2023 20.07.2023 21.07.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JVR Avrasya Derecelendirme A.Ş. A-(Trk) 26.09.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
TRSKRSN72311 ISIN Kodlu Tahvilimizin 20.04.2023 tarihinde yapılacak 11. kupon ödemesine ilişkin faiz oranı %3,1896 olarak kesinleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla sunulur. İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103469
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