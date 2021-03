***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİNAN KIRAÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 27.08.1966 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Karsan Otomotiv Sanayi Mamulleri Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kök Ziraat Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kıraça Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Karland Otomotiv Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Tasfiye Halinde Kök Finansal Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kök Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Sirena Marine Denizcilik Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sirmar Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Adabey Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Vaniköy Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Vaniköy Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık LTD. ŞTİ. Müdürler Kurulu Başkanı, Kepi Turizm Danışmanlık Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kepi Gayrimenkul Danışmanlık ve Ticaret LTD. ŞTİ. Müdürler Kurulu Başkanı, Kök Ulaşım Taşımacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kök Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiyenin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (Kök Ulaşım Taşımacılık A.Ş. adına Tüzel Kişi Temsilci) Evet 1.97 A Grubu Bağımsız Üye Değil - -GIANCARLO BOSCHETTI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Makine Mühendisi 29.04.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Diasorin S.p.A Yönetim Kurulu Üyesi, Finde S.p.A. Yönetim Kurulu Üyesi Evet A Grubu Bağımsız Üye Değil - -OKAN BAŞ Erkek Murahhas Üye Makine Mühendisi 14.07.2016 İcrada Görevli Murahhas Üye Karsan Europe Srl Yönetim Kurulu Başkanı, Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiyenin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (Kök Teknoloji A.Ş. adına Tüzel Kişi Temsilci), MaaS Global OY Yönetim Kurulu Üyesi, Karsan USA LLC Şirket Müdürü Evet A Grubu Bağımsız Üye Değil - -MEHMET ALTAN SUNGAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 14.08.2015 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Evet B Grubu Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846315 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiFATMA FÜSUN AKKAL BOZOK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 13.04.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Akiş GYO Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Bizim Toptan Mağazaları A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Ford Otomotiv Sanayi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Tat Gıda Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet A Grubu Bağımsız Üye Değil - Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiMUHSİN MENGÜTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.04.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Global İlişkiler Forumu (GİF) Yönetim Kurulu Üyesi Evet B Grubu Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiNEVZAT TÜFEKÇİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.04.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Koç Tüketici Finansmanı A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Entek Elektrik Üretimi A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Evet A Grubu Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846315 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerOKAN BAŞ CEO ve Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi CEO ve Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi Karsan Europe Srl Yönetim Kurulu Başkanı, Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiyenin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (Kök Teknoloji A.Ş. adına Tüzel Kişi Temsilci), MaaS Global OY Yönetim Kurulu Üyesi, Karsan USA LLC Şirket MüdürüAHMET MUZAFFER ARPACIOĞLU İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Karsan Europe Srl Yönetim Kurulu Üyesi, Hervouet Corporate Industry SAS Yönetim Kurulu Başkanı, Hervouet Corporate Lease Yönetim Kurulu Başkanı, Karland A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas ÜyesiKENAN KAYA Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı Ekonomist Bütçe Planlama ve Kontrol Müdürü Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Karsan Europe Srl Yönetim Kurulu Üyesi, Hervouet Corporate Industry SAS Yönetim Kurulu ÜyesiALPER BULUCU Endüstriyel Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Makine Mühendisi Üretim Direktörlüğü, Endüstriyel Operasyonlar Direktörlüğü -DENİZ ÇETİN İhracat Genel Müdür Yardımcısı Makine Mühendisi - -Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiKARSAN OTOMOTİV SANAYİ MAMULLERİ PAZARLAMA A.Ş. OTOMOTİV VE YEDEK PARÇA PAZARLAMASI 151090764 9712264 TRY 6,43 İŞTİRAKKARSAN USA LLC SATIŞ PAZARLAMA 0 0 USD 100 BAĞLI ORTAKLIKKARSAN EUROPE SRL ARAÇ SATIŞI VE SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ 700000 700000 EUR 100 BAĞLI ORTAKLIKKARSAN İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. ARAÇ VE YEDEK PARÇA SATIŞ VE PAZARLAMASI 5000000 5000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKINDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS S.P.A. OTOBÜS ÜRETİMİ, DAĞITIMI VE PAZARLAMASI 21050000 6019000 EUR 28,59 İŞTİRAKMAAS GLOBAL OY ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ 54012224 2103123 EUR 8,04 FİNANSAL YATIRIMHERVOUET CORPORATE INDUSTRY SAS OTOMOTİV VE YEDEK PARÇA PAZARLAMASI 1400000 700000 EUR 50 BAĞLI ORTAKLIKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919742BIST