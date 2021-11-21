***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİNAN KIRAÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 27.08.1966 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Karsan Otomotiv Sanayi Mamulleri Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kök Ziraat Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kıraça Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Karland Otomotiv Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Yönet