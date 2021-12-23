***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge Noİbrahim Onur Baysal Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Hukuk Koordinatörü 02.04.2020 0216 499 65 50 - 3116 onur.baysal@karsan.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı / Gayrimenkul Değerleme Lisansı 214089 / 701018 / 309889 / 600838 / 411064http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985889BIST