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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.05.2022 16:56
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Evren UÇAK Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Koordinatörü,Kuru
GÜNCEL HABERLER




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BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  2.418  
En Yüksek
2.453 En Düşük
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GESAN 26,18 127.798.122 % 10,00  
OYYAT 78,65 105.954.872 % 10,00  
MPARK 33,24 29.978.487 % 9,99  
RODRG 16,00 3.836.135 % 9,97  
POLHO 4,89 167.754.985 % 9,89  
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17:05 Alış Satış %  
Dolar 16,2846 16,3075 % -0,35  
Euro 17,5000 17,5100 % 0,46  
Sterlin 20,4697 20,5723 % -0,23  
Frank 16,9448 17,0469 % 0,05  
Riyal 4,3394 4,3611 % -0,20  
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17:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.849 1.849 -4,55  
Altın Gr. 969 970 -5,26  
Cumhuriyet 6.449 6.546 -23,00  
Tam 6.428 6.590 -14,87  
Yarım 3.107 3.188 -7,20  
Çeyrek 1.558 1.594 -3,60  
Gümüş.Ons 21,95 21,98 -0,03  
Gümüş Gr. 11,51 11,52 -0,06  
B. Petrol 113 113 1,41  
Seans Raporu 17:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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