***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.05.2022 16:56
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Evren UÇAK Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Koordinatörü,Kuru
17:072.453
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 34,85
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.453
En Düşük
2.421
17:0716,2803
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0843
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,2533
17:0717,4828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0133
|Açılış
|: 17,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6499
En Düşük
17,4355
17:07970,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,17
|Açılış
|: 970,59
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
965,08
BIST En Aktif Hisseler17:05
|GESAN
|26,18
|127.798.122
|% 10,00
|
|OYYAT
|78,65
|105.954.872
|% 10,00
|
|MPARK
|33,24
|29.978.487
|% 9,99
|
|RODRG
|16,00
|3.836.135
|% 9,97
|
|POLHO
|4,89
|167.754.985
|% 9,89
|
|KZBGY
|75,15
|47.194.161
|% -9,95
|
|NUGYO
|5,00
|201.786.007
|% -9,91
|
|MEPET
|3,67
|41.902.975
|% -9,83
|
|HUNER
|2,57
|68.149.629
|% -5,51
|
|AYES
|21,02
|223.718
|% -4,54
|
|THYAO
|44,06
|5.092.171.162
|% 3,28
|
|SISE
|21,02
|2.435.487.085
|% -0,10
|
|KARSN
|6,33
|1.723.396.013
|% 8,76
|
|ARCLK
|79,30
|1.453.457.335
|% 6,59
|
|KOZAL
|191,50
|1.446.617.065
|% 2,24
|
|KARSN
|6,33
|1.723.396.013
|% 8,76
|
|SKBNK
|1,34
|318.559.742
|% 6,35
|
|YKBNK
|4,59
|708.443.812
|% 1,55
|
|HALKB
|5,59
|873.769.040
|% -1,24
|
|DOHOL
|3,78
|573.982.783
|% 3,56
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,2846
|16,3075
|% -0,35
|
|Euro
|17,5000
|17,5100
|% 0,46
|
|Sterlin
|20,4697
|20,5723
|% -0,23
|
|Frank
|16,9448
|17,0469
|% 0,05
|
|Riyal
|4,3394
|4,3611
|% -0,20
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-4,55
|
|Altın Gr.
|969
|970
|-5,26
|
|Cumhuriyet
|6.449
|6.546
|-23,00
|
|Tam
|6.428
|6.590
|-14,87
|
|Yarım
|3.107
|3.188
|-7,20
|
|Çeyrek
|1.558
|1.594
|-3,60
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,98
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|-0,06
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,41
|