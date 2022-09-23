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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.09.2022 18:16
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
KIRAÇ AİLESİ 514006932 TRY 57,12
KÖK ZİRAAT TURİZM SAN VE TİC A.Ş. 57111881 TRY 6,35




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065012


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLBMD 13,53 17.255.443 % 10,00  
ULKER 21,78 149.871.752 % 10,00  
KRPLS 7,37 191.616.151 % 10,00  
PCILT 17,76 49.998.747 % 9,97  
VESTL 35,76 1.218.440.950 % 9,96  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,3966 18,4067 % 0,48  
Euro 17,8315 17,8454 % -1,09  
Sterlin 19,9382 20,0382 % -2,96  
Frank 18,6932 18,8058 % 0,17  
Riyal 4,8775 4,9019 % 0,54  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.644 1.644 -27,37  
Altın Gr. 973 973 -10,89  
Cumhuriyet 6.621 6.721 -15,00  
Tam 6.644 6.768 6,00  
Yarım 3.230 3.299 -2,00  
Çeyrek 1.620 1.650 0,00  
Gümüş.Ons 18,86 18,89 -0,76  
Gümüş Gr. 11,17 11,18 -0,39  
B. Petrol 86,62 86,62 -3,84  
Seans Raporu 18:05
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