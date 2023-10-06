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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.10.2023 18:05
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ 21.02.2000 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. YILDIZ PAZAR
FİNANSMAN BONOSU 10.10.2023 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında )




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201205


BIST
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISKUR 4.620.000,00 4.620.000 % 10,00  
GEREL 29,92 276.793.479 % 10,00  
BFREN 9.867,60 1.198.930.058 % 10,00  
GIPTA 42,68 1.085.265.272 % 10,00  
TETMT 2.451,70 31.726.647 % 10,00  
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18:00 Alış Satış %  
Dolar 27,5921 27,6023 % 0,18  
Euro 29,2201 29,2582 % 0,26  
Sterlin 33,7153 33,8843 % 0,67  
Frank 30,2439 30,4261 % 0,56  
Riyal 7,3373 7,3741 % 0,19  
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18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.832 1.832 11,69  
Altın Gr. 1.626 1.627 14,28  
Cumhuriyet 11.174 11.344 55,00  
Tam 11.006 11.119 112,00  
Yarım 5.520 5.577 57,00  
Çeyrek 2.751 2.788 28,00  
Gümüş.Ons 21,55 21,59 0,59  
Gümüş Gr. 19,14 19,18 0,59  
B. Petrol 84,73 84,73 0,66  
Seans Raporu 18:00
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