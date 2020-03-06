***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
06.03.2020 20:08
inansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Mehmet Altan SUNGAR Nevzat TÜFEKÇİOĞLU
Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı
Kenan KAYA
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825209
BIST
18:05109.601
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -2.214,55
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
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112.345
En Düşük
108.775
18:056,0942
En Yüksek
|Değişim
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:056,8895
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|Önceki Kapanış
|: 6,8160
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6,9288
En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
321,52
BIST En Aktif Hisseler
|ARMDA
|22,30
|1.834.944
|% 14,95
|
|BRKSN
|3,54
|6.477.065
|% 14,94
|
|OYAYO
|7,77
|5.900.017
|% 14,94
|
|EMKEL
|1,95
|3.471.423
|% 14,71
|
|VAKKO
|6,03
|194.631.601
|% 9,04
|
|INFO
|7,91
|13.155
|% -14,95
|
|DOCO
|461,90
|2.832.679
|% -10,31
|
|GARFA
|4,67
|17.582.480
|% -10,02
|
|DGATE
|8,30
|32.445.662
|% -8,49
|
|ISKUR
|390.000,00
|765.000
|% -7,14
|
|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% -4,87
|
|ASELS
|29,84
|719.032.733
|% -1,45
|
|EREGL
|8,90
|460.161.053
|% 1,71
|
|GARAN
|10,03
|412.642.608
|% -2,62
|
|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% -3,95
|
|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% -3,95
|
|ODAS
|2,07
|299.923.348
|% -3,27
|
|KARSN
|1,85
|216.636.639
|% -3,14
|
|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% -4,87
|
|EKGYO
|1,44
|136.214.487
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8959
|7,9355
|% -0,07
|
|Frank
|6,4686
|6,5076
|% 0,50
|
|Riyal
|1,6188
|1,6269
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|-1,49
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-2,00
|
|Cumhuriyet
|2.181
|2.214
|28,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|27,52
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|13,31
|
|Çeyrek
|526
|538
|6,66
|
|Gümüş.Ons
|17,28
|17,30
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,06
|
|B. Petrol
|46,19
|46,19
|-3,80
|