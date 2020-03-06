***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









inansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,beyan ederiz.Saygılarımızla,Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıMehmet Altan SUNGAR Nevzat TÜFEKÇİOĞLUMali İşler ve Finans Genel Müdür YardımcısıKenan KAYAhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825209BIST