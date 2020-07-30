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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

30.07.2020 00:27
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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/07/2020
Karar Sayısı
2020/31
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 29 / 07 / 2020
KARAR SAYISI : 2020 / 31                                                                                
29.07.2020            
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi ile Yönetim Kurulu'muzun 29.07.2020 tarih ve 2020/31 sayılı Kararı çerçevesinde onaylanan ve 30.06.2020 tarihinde sona eren 6 aylık döneme ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II.14.1) uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS / TFRS) çerçevesinde ve SPK tarafından düzenlenen formatlarla uyumlu olarak 29.07.2020 tarihli DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenmiş denetçi raporu ve rapor ekindeki sınırlı bağımsız denetimden geçmiş Şirketimiz Yönetimi tarafından hazırlanan 30.06.2020 tarihli ara dönem konsolide mali tablo ve dipnotlar ile ara dönem Faaliyet Raporumuz ekte sunulmuştur.
 Şirketimiz Yönetimi tarafından, 30.06.2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış olan TMS / TFRS esaslı dipnotları ile birlikte Konsolide Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Öz Sermaye Değişim Tablolarının ve ara dönem Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda
 a) Tarafımızca incelendiğini,
 b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilişkin olduğu dönem itibarıyla yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte,  işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
 beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı                              Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Nevzat TÜFEKÇİOĞLU                                                               Mehmet Altan SUNGAR
 
 
Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı  
Kenan KAYA




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864054


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