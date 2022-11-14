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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

14.11.2022 13:47
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
SCHACMINDO
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket gelirlerine olumlu etki.
Açıklamalar

Karsan ile Endonezya'nın köklü firmalarından CREDO GROUP şirketi SCHACMINDO arasında, Endonezya'daki elektrikli minibüs ve otobüs dönüşümüne yönelik ihracat ve SKD tipi (yarı demonte) üretim aşamalarını içeren işbirliği için mutabakat anlaşması imzalandı.
Taraflarca nihai anlaşmaya varılması durumunda Endonezya'daki önemli şehirlerde toplu taşıma araçlarının elektrikli araç dönüşümünün bu işbirliği çerçevesinde önemli rol oynaması hedeflenmektedir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla sunulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079767


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