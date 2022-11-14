***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıSCHACMINDOVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirket gelirlerine olumlu etki.AçıklamalarKarsan ile Endonezya'nın köklü firmalarından CREDO GROUP şirketi SCHACMINDO arasında, Endonezya'daki elektrikli minibüs ve otobüs dönüşümüne yönelik ihracat ve SKD tipi (yarı demonte) üretim aşamalarını içeren işbirliği için mutabakat anlaşması imzalandı.Taraflarca nihai anlaşmaya varılması durumunda Endonezya'daki önemli şehirlerde toplu taşıma araçlarının elektrikli araç dönüşümünün bu işbirliği çerçevesinde önemli rol oynaması hedeflenmektedir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla sunulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079767BIST