***KARTN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
02.11.2020 18:20
***KARTN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARTN.E) payında 03/11/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması", "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" ve "Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
KARTN.E payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 02/12/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885497
BIST
18:001.134
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 21,22
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.143
En Düşük
1.118
18:008,4388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0932
|Açılış
|: 8,4460
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4449
En Düşük
8,3137
18:009,8245
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1535
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,8401
En Düşük
9,6704
18:00513,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 9,12
|Açılış
|: 513,41
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
513,74
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KARTN
|1.994,00
|13.483.428
|% 10,00
|
|RYGYO
|4,84
|89.796.195
|% 10,00
|
|MAALT
|84,15
|8.599.488
|% 10,00
|
|DIRIT
|2,64
|1.902.298
|% 10,00
|
|KRDMD
|3,41
|1.485.632.015
|% 10,00
|
|BURVA
|71,55
|5.296.132
|% -10,00
|
|YAPRK
|34,20
|1.176.057
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|1.562.328
|% -10,00
|
|ARTI
|6,57
|767.842
|% -10,00
|
|FORMT
|5,24
|6.450.229
|% -9,97
|
|TSKB
|2,55
|5.372.138.775
|% 0,00
|
|THYAO
|9,41
|1.916.355.261
|% 4,32
|
|ASELS
|17,63
|1.766.825.685
|% 5,25
|
|SISE
|6,36
|1.678.302.149
|% 3,75
|
|KRDMD
|3,41
|1.485.632.015
|% 10,00
|
|TSKB
|2,55
|5.372.138.775
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,41
|1.485.632.015
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,74
|533.492.335
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,71
|504.528.381
|% -5,52
|
|SISE
|6,36
|1.678.302.149
|% 3,75
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4298
|8,4368
|% 1,09
|
|Euro
|9,8077
|9,8157
|% 1,50
|
|Sterlin
|10,8438
|10,8982
|% 0,64
|
|Frank
|9,1241
|9,1790
|% 0,64
|
|Riyal
|2,2410
|2,2523
|% 1,01
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|14,08
|
|Altın Gr.
|513
|513
|8,73
|
|Cumhuriyet
|3.398
|3.450
|60,00
|
|Tam
|3.383
|3.467
|51,34
|
|Yarım
|1.635
|1.677
|24,84
|
|Çeyrek
|820
|839
|12,42
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,02
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,15
|
|B. Petrol
|38,37
|38,37
|0,43
|
Seans Raporu
18:00
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 5 artarak (% 1.65 ) 1, 017
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, MAALT, ETYAT, LUKSK, TKNSA, KERVN, RYGYO, RHEAG, PRZMA, EUYO
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GLYHO, TACTR, POLTK, ATSYH, ITTFH, BURVA, EMNIS, ARTI, MERKO
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17:59
SANFM, GLBMD, INVEO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
DENGE, YAPRK, ARTI değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında