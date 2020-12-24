***KARTN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
24.12.2020 17:03
***KARTN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler KARTN
25.12.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
KARTONSAN KARTN 2.543,6244 Kaydi Pay
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894781
BIST
17:101.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,81
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.432
En Düşük
1.415
17:107,5787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0618
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,6740
En Düşük
7,5501
17:109,2350
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0952
|Açılış
|: 9,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,3717
En Düşük
9,2095
17:10456,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -3,66
|Açılış
|: 456,39
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
463,82
En Düşük
454,94
BIST En Aktif Hisseler17:10
|BRSAN
|33,66
|314.341.699
|% 10,00
|
|LUKSK
|27,94
|2.349.901
|% 10,00
|
|BASCM
|12,65
|583.575
|% 10,00
|
|KOZAL
|91,40
|1.147.890.924
|% 9,99
|
|POLTK
|405,30
|2.125.799
|% 9,99
|
|EMNIS
|30,78
|931.260
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,39
|834.434.542
|% -9,12
|
|NIBAS
|65,00
|19.286.861
|% -7,14
|
|PEKGY
|2,89
|760.451.065
|% -6,77
|
|GEDZA
|28,48
|43.763.515
|% -5,82
|
|GARAN
|10,01
|3.146.919.138
|% 0,50
|
|THYAO
|12,88
|1.664.896.372
|% 3,37
|
|PETKM
|5,16
|1.600.960.184
|% 2,18
|
|IPEKE
|13,80
|1.540.605.137
|% 9,09
|
|KOZAA
|15,76
|1.318.640.898
|% 9,98
|
|SKBNK
|1,54
|1.023.338.466
|% -2,53
|
|PETKM
|5,16
|1.600.960.184
|% 2,18
|
|GARAN
|10,01
|3.146.919.138
|% 0,50
|
|YKBNK
|3,05
|870.163.505
|% 0,00
|
|PEKGY
|2,89
|760.451.065
|% -6,77
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5668
|7,5787
|% -0,81
|
|Euro
|9,2192
|9,2350
|% -1,02
|
|Sterlin
|10,2581
|10,3096
|% -0,31
|
|Frank
|8,4692
|8,5203
|% -1,19
|
|Riyal
|2,0114
|2,0215
|% -0,92
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|1,71
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-3,60
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.068
|-22,00
|
|Tam
|3.011
|3.087
|-17,64
|
|Yarım
|1.455
|1.493
|-8,53
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,27
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,72
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,03
|
|B. Petrol
|50,92
|50,92
|-0,32
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:26GUBRF
Yüzde 9.95 oranında artışla 62.45 lira fiyatla işlem gören hissede 525, 081 adet işlem
-
17:25GENTS
Yüzde 4.88 oranında artışla 5.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 573, 318 adet işlem
-
17:24DESPC
Yüzde 5.43 oranında artışla 12.61 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 865, 832 adet işlem
-
17:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 78 artarak (% 1.00 ) 1, 287
-
17:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NETAS, BRSAN, EMKEL, LUKSK, KOZAL, YESIL, SNKRN, GUBRF, POLTK, INTEM