***KARTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 12:15
***KARTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830020
BIST
14:4984.690
En Yüksek
|Değişim
|: -3,64%
|| -3.198,25
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
14:496,4938
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0659
|Açılış
|: 6,4960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4948
En Düşük
6,4177
14:497,1443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0486
|Açılış
|: 7,1530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1246
14:49306,82
En Yüksek
|Değişim
|: -2,11%
|| -6,61
|Açılış
|: 306,82
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.163.375
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|OLMIP
|3,23
|1.136.054
|% 4,53
|
|SELGD
|1,39
|256.018
|% 4,51
|
|KARTN
|281,20
|6.509.451
|% 3,04
|
|KRTEK
|1,35
|479.842
|% -10,00
|
|FROTO
|50,85
|13.272.181
|% -10,00
|
|GOZDE
|2,34
|5.120.430
|% -10,00
|
|AVTUR
|0,99
|1.836.797
|% -10,00
|
|IHYAY
|0,54
|14.834.516
|% -10,00
|
|ASELS
|21,28
|839.630.799
|% -7,16
|
|THYAO
|7,80
|716.772.407
|% -5,22
|
|GARAN
|8,17
|506.380.963
|% -0,24
|
|NUGYO
|2,25
|360.000.000
|% -3,85
|
|YKBNK
|2,03
|216.950.696
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,03
|216.950.696
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,79
|77.236.210
|% -8,14
|
|THYAO
|7,80
|716.772.407
|% -5,22
|
|NUGYO
|2,25
|360.000.000
|% -3,85
|
|TSKB
|0,90
|74.256.213
|% 2,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8411
|7,8804
|% -0,37
|
|Frank
|6,7471
|6,7877
|% -0,27
|
|Riyal
|1,7255
|1,7341
|% 1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-40,88
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-6,53
|
|Cumhuriyet
|2.064
|2.095
|27,00
|
|Tam
|2.044
|2.096
|13,07
|
|Yarım
|988
|1.014
|6,32
|
|Çeyrek
|495
|507
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|12,29
|12,31
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|2,54
|2,54
|-0,14
|
|B. Petrol
|30,14
|30,14
|0,09
|