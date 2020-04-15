KARTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|EPLAS
|15,12
|73.619
|% 9,96
|SODSN
|22,62
|143.252
|% 9,91
|EKIZ
|3,80
|1.145.810
|% 9,83
|GLRYH
|4,04
|576.807
|% 9,78
|GEREL
|3,45
|83.596.412
|% 8,83
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5431
|8,5860
|% -0,44
|Frank
|7,0759
|7,1186
|% 0,11
|Riyal
|1,8154
|1,8245
|% 0,41
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-15,68
|Altın Gr.
|377
|377
|-1,82
|Cumhuriyet
|2.408
|2.469
|-11,30
|Tam
|2.475
|2.541
|-11,70
|Yarım
|1.204
|1.236
|-5,70
|Çeyrek
|604
|618
|-2,90
|Gümüş.Ons
|15,43
|15,46
|-0,32
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,05
|B. Petrol
|28,95
|28,95
|-0,65
Seans Raporu
- 11:28KSTUR Yüzde -6.92 oranında düşüşle 25.00 lira fiyatla işlem gören hissede 149 adet işlem
- 11:27TSGYO Yüzde -7.88 oranında düşüşle 1.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 554, 015 adet işlem
- 11:26CRFSA Yüzde -6.99 oranında düşüşle 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 430, 426 adet işlem
- 11:25TEKTU Yüzde -7.96 oranında düşüşle 1.04 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 593, 150 adet işlem
- 11:24XU100 Endeks 95, 020 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 58 altında . İşlem hacmi 4, 824.00 milyon TL de