KARTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|KONYA
|500,60
|19.884.082
|% 10,00
|KRGYO
|5,50
|8.182.879
|% 10,00
|FMIZP
|100,10
|7.370.003
|% 10,00
|KENT
|2.675,50
|5.936.935
|% 10,00
|KARTN
|851,50
|18.367.812
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,8386
|8,8829
|% 0,19
|Frank
|7,4508
|7,4957
|% 0,18
|Riyal
|1,8312
|1,8404
|% 0,28
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|-5,51
|Altın Gr.
|429
|430
|0,55
|Cumhuriyet
|2.868
|2.911
|79,00
|Tam
|2.894
|2.921
|14,00
|Yarım
|1.405
|1.426
|6,80
|Çeyrek
|705
|714
|3,40
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,25
|-0,37
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,42
|-0,02
|B. Petrol
|44,19
|44,19
|0,29
Seans Raporu
- 10:28AYCES Yüzde -3.37 oranında düşüşle 39.00 lira fiyatla işlem gören hissede 362 adet işlem
- 10:27AKGUV Yüzde 9.37 oranında artışla 6.42 lira fiyatla işlem gören hissede 735, 347 adet işlem
- 10:26 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, TSKB, ARCLK
- 10:26 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, KRDMD, EKGYO
- 10:26XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 27 artarak (% 0.02 ) 1, 098