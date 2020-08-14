***KARTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.08.2020 10:02
***KARTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868902
BIST
10:561.086
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -13,97
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.085
10:567,3726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0317
|Açılış
|: 7,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3726
En Düşük
7,3269
10:568,7044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0263
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7062
En Düşük
8,6435
10:56461,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 461,03
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler10:56
|KENT
|2.289,90
|2.724.981
|% 10,00
|
|FADE
|4,65
|3.065.643
|% 9,93
|
|ULAS
|4,98
|4.731.701
|% 9,93
|
|TKURU
|66,95
|900.611
|% 9,93
|
|SILVR
|4,99
|7.598.647
|% 9,91
|
|RALYH
|16,11
|1.873.440
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|359.595
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|844.955
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|7.639.141
|% -9,95
|
|UZERB
|4,19
|51.717
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,99
|444.707.960
|% 0,51
|
|TUPRS
|79,65
|253.568.035
|% 1,59
|
|THYAO
|10,99
|181.013.366
|% -1,35
|
|KARSN
|3,19
|148.442.536
|% -3,04
|
|TSPOR
|4,42
|147.591.073
|% 5,74
|
|EKGYO
|1,99
|444.707.960
|% 0,51
|
|DOHOL
|2,09
|123.921.961
|% 2,96
|
|TSKB
|1,09
|55.906.609
|% -2,68
|
|KARSN
|3,19
|148.442.536
|% -3,04
|
|YKBNK
|2,07
|92.635.566
|% -1,90
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3697
|7,3726
|% 0,43
|
|Euro
|8,6998
|8,7044
|% 0,30
|
|Sterlin
|9,5984
|9,6465
|% 0,39
|
|Frank
|8,0593
|8,1079
|% 0,30
|
|Riyal
|1,9588
|1,9687
|% 0,39
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|-7,39
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,07
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|26,61
|26,65
|-0,85
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,19
|
|B. Petrol
|44,84
|44,84
|-0,12
|
Seans Raporu
10:56
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