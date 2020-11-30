***KARTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2020 16:15
***KARTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890554
BIST
16:131.301
En Yüksek
|Değişim
|: -2,12%
|| -28,23
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.300
16:137,7919
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0218
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
16:139,3403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0113
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2817
16:13442,64
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -6,91
|Açılış
|: 442,64
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,20
BIST En Aktif Hisseler16:13
|SELEC
|12,54
|186.222.297
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|266.636
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|13.916.794
|% 9,99
|
|TKNSA
|12,13
|108.989.041
|% 9,97
|
|CRFSA
|113,60
|22.298.869
|% 9,97
|
|ERBOS
|31,18
|31.103.240
|% -9,99
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|HLGYO
|3,11
|204.564.353
|% -9,86
|
|PKENT
|860,00
|52.920
|% -9,47
|
|BRKO
|1,16
|1.243.339
|% -9,38
|
|GARAN
|8,97
|1.788.832.403
|% -2,29
|
|EKGYO
|2,16
|1.766.430.315
|% -0,46
|
|PETKM
|4,26
|1.460.543.071
|% 0,71
|
|THYAO
|11,55
|906.185.911
|% -3,19
|
|KRDMD
|5,00
|848.111.809
|% -3,10
|
|EKGYO
|2,16
|1.766.430.315
|% -0,46
|
|PETKM
|4,26
|1.460.543.071
|% 0,71
|
|TEKTU
|2,08
|525.178.699
|% 4,52
|
|TSKB
|2,21
|554.473.489
|% -8,30
|
|YKBNK
|2,90
|658.043.380
|% -3,01
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7819
|7,7919
|% -0,28
|
|Euro
|9,3242
|9,3403
|% -0,12
|
|Sterlin
|10,3360
|10,3879
|% -0,21
|
|Frank
|8,5607
|8,6123
|% -0,50
|
|Riyal
|2,0674
|2,0778
|% -0,47
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-19,48
|
|Altın Gr.
|442
|442
|-7,10
|
|Cumhuriyet
|2.940
|2.984
|-56,00
|
|Tam
|2.926
|3.000
|-57,64
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|-27,88
|
|Çeyrek
|709
|726
|-13,94
|
|Gümüş.Ons
|22,10
|22,13
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|5,52
|5,53
|-0,17
|
|B. Petrol
|47,71
|47,71
|-0,54
|