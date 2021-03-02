***KARTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2021 11:46
***KARTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KARTN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914439
BIST
12:031.528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,54
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
12:037,3580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0620
|Açılış
|: 7,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3631
En Düşük
7,2702
12:038,8366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0462
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8399
En Düşük
8,7606
12:03406,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,85
|Açılış
|: 406,06
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
407,35
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler12:01
|SUMAS
|79,20
|197.921
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,07
|614.725
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|65.066.114
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|1.481.180
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|446.326
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|956.654
|% -10,00
|
|OSMEN
|36,66
|91.100
|% -9,93
|
|UMPAS
|1,28
|72.586
|% -8,57
|
|EKIZ
|7,33
|72.259
|% -8,38
|
|TACTR
|25,10
|27.861
|% -7,04
|
|THYAO
|14,98
|3.108.647.071
|% 8,55
|
|KOZAL
|132,30
|919.872.398
|% -2,93
|
|PGSUS
|93,80
|789.934.540
|% 5,99
|
|EKGYO
|2,36
|663.870.197
|% 0,43
|
|KRDMD
|7,03
|657.781.968
|% 1,88
|
|EKGYO
|2,36
|663.870.197
|% 0,43
|
|THYAO
|14,98
|3.108.647.071
|% 8,55
|
|SKBNK
|1,38
|214.236.842
|% -1,43
|
|PETKM
|5,42
|520.262.504
|% 0,74
|
|KRDMD
|7,03
|657.781.968
|% 1,88
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3591
|7,3638
|% 0,93
|
|Euro
|8,8351
|8,8420
|% 0,59
|
|Sterlin
|10,1243
|10,1750
|% 0,02
|
|Frank
|7,9278
|7,9756
|% -0,16
|
|Riyal
|1,9434
|1,9532
|% 0,23
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-2,00
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-0,00
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,12
|-0,09
|
|B. Petrol
|63,00
|63,00
|-0,69
|