***KARTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 10:37
***KARTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929862
BIST
10:311.351
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -14,05
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.351
10:318,1495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0423
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1577
En Düşük
8,0986
10:319,8059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0370
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8120
En Düşük
9,7531
10:31466,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,76
|Açılış
|: 466,58
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,28
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler10:31
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|6.184.874
|% 9,52
|
|FENER
|34,66
|54.101.361
|% 8,31
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|CASA
|115,00
|280.370
|% 6,98
|
|BJKAS
|9,00
|7.938.252
|% -10,00
|
|ANELE
|4,49
|28.405.000
|% -9,29
|
|DIRIT
|5,00
|28.590
|% -9,09
|
|MERIT
|155,00
|83.235
|% -8,88
|
|SEYKM
|20,46
|2.126.128
|% -8,74
|
|PETKM
|6,50
|289.249.765
|% -1,07
|
|GARAN
|6,99
|197.853.206
|% -1,41
|
|EREGL
|18,18
|148.699.056
|% -0,27
|
|KRDMD
|7,28
|108.216.712
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,06
|90.704.847
|% -2,83
|
|PETKM
|6,50
|289.249.765
|% -1,07
|
|YKBNK
|2,06
|90.704.847
|% -2,83
|
|EKGYO
|1,83
|65.911.116
|% -0,54
|
|PEKGY
|1,36
|39.434.846
|% -6,85
|
|GARAN
|6,99
|197.853.206
|% -1,41
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1465
|8,1495
|% 0,52
|
|Euro
|9,7926
|9,8059
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,2875
|11,3441
|% 0,15
|
|Frank
|8,8344
|8,8876
|% 0,15
|
|Riyal
|2,1617
|2,1725
|% 0,28
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|2,44
|
|Altın Gr.
|466
|466
|2,65
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|0,06
|
|B. Petrol
|66,38
|66,38
|-0,19
|