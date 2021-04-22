***KARTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2021 10:22
***KARTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KARTN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930425
BIST
10:381.313
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -17,90
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.326
En Düşük
1.309
10:388,3126
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,1335
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,3697
En Düşük
8,1672
10:3810,0132
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1466
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
10,0816
En Düşük
9,8213
10:38479,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 7,61
|Açılış
|: 479,49
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler10:36
|UMPAS
|1,76
|50.153
|% 10,00
|
|SEKUR
|22,76
|2.506.217
|% 9,95
|
|MMCAS
|5,66
|56.215
|% 9,90
|
|FORMT
|1,08
|1.712.639
|% 8,00
|
|BASCM
|11,80
|19.706
|% 7,86
|
|UFUK
|13,77
|14.293
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,51
|31.067
|% -9,98
|
|SANEL
|3,62
|183.701
|% -9,95
|
|NUGYO
|11,40
|486.415
|% -9,95
|
|ADESE
|1,81
|801.834
|% -9,95
|
|GARAN
|7,01
|456.395.326
|% 0,72
|
|EREGL
|17,75
|199.089.473
|% -0,50
|
|PETKM
|6,25
|124.097.077
|% -2,04
|
|EKGYO
|1,79
|108.204.690
|% -1,10
|
|YKBNK
|2,07
|94.073.704
|% 0,00
|
|GARAN
|7,01
|456.395.326
|% 0,72
|
|EKGYO
|1,79
|108.204.690
|% -1,10
|
|YKBNK
|2,07
|94.073.704
|% 0,00
|
|TSKB
|1,19
|33.340.938
|% -1,65
|
|SKBNK
|1,03
|21.144.134
|% -0,96
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3022
|8,3086
|% 1,58
|
|Euro
|10,0002
|10,0082
|% 1,44
|
|Sterlin
|11,5693
|11,6274
|% 1,83
|
|Frank
|9,0601
|9,1147
|% 1,95
|
|Riyal
|2,2131
|2,2242
|% 1,75
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|-1,88
|
|Altın Gr.
|482
|482
|9,79
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,47
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,11
|7,12
|0,13
|
|B. Petrol
|65,08
|65,08
|-0,24
|