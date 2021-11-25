***KARTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.11.2021 16:06
***KARTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979622
BIST
16:001.812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,75
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.807
16:0012,0057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1181
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
16:0013,4921
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1624
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
16:00692,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 9,08
|Açılış
|: 692,76
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler16:00
|TRILC
|11,88
|247.595.580
|% 10,00
|
|TUCLK
|17,60
|17.090.665
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,55
|82.168.089
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.155,00
|1.161.272
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|781.033
|% 10,00
|
|IDEAS
|37,26
|30.265.962
|% -10,00
|
|KENT
|184,80
|2.395.420
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|19.915.860
|% -9,95
|
|AKFGY
|5,10
|8.781.681
|% -8,60
|
|PGSUS
|99,20
|430.796.123
|% -5,43
|
|SASA
|38,70
|2.229.606.717
|% 0,68
|
|PETKM
|7,66
|1.857.383.255
|% -3,53
|
|ASELS
|21,34
|1.566.426.760
|% 1,62
|
|GARAN
|11,80
|1.329.592.122
|% -0,25
|
|KRDMD
|8,65
|1.145.798.260
|% -1,48
|
|PETKM
|7,66
|1.857.383.255
|% -3,53
|
|YKBNK
|3,44
|637.365.970
|% -0,86
|
|VAKBN
|4,13
|559.920.012
|% 3,77
|
|KRDMD
|8,65
|1.145.798.260
|% -1,48
|
|AKBNK
|6,93
|880.876.339
|% -0,72
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0002
|12,0057
|% 0,99
|
|Euro
|13,4781
|13,4921
|% 1,22
|
|Sterlin
|15,9667
|16,0468
|% 1,06
|
|Frank
|12,8258
|12,9031
|% 1,16
|
|Riyal
|3,1964
|3,2124
|% 1,17
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|1,91
|
|Altın Gr.
|689
|689
|5,45
|
|Cumhuriyet
|4.544
|4.612
|2,00
|
|Tam
|4.517
|4.636
|-11,54
|
|Yarım
|2.183
|2.242
|-5,59
|
|Çeyrek
|1.095
|1.121
|-2,79
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,08
|9,09
|0,09
|
|B. Petrol
|82,27
|82,27
|0,02
|
Seans Raporu
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