***KARTN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.03.2020 09:37
***KARTN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KARTN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Asil Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829008
BIST
18:0595.605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
0
En Düşük
0
18:056,3423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0128
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2990
|
6,3433
En Düşük
6,2780
18:057,0639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0309
|Açılış
|: 7,0360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9920
|
7,0833
En Düşük
6,9931
18:05315,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 3,92
|Açılış
|: 315,31
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|ADESE
|1,09
|72.355.240
|% 0,00
|
|ALARK
|3,97
|38.797.754
|% 0,00
|
|ASELS
|25,46
|1.331.259.422
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,25
|17.077.563
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,04
|180.522.605
|% 0,00
|
|ADESE
|1,09
|72.355.240
|% 0,00
|
|ALARK
|3,97
|38.797.754
|% 0,00
|
|ASELS
|25,46
|1.331.259.422
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,25
|17.077.563
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,04
|180.522.605
|% 0,00
|
|ASELS
|25,46
|1.331.259.422
|% 0,00
|
|THYAO
|9,14
|1.207.869.154
|% 0,00
|
|GARAN
|9,01
|724.084.615
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,06
|421.380.637
|% 0,00
|
|EREGL
|8,04
|408.603.902
|% 0,00
|
|ODAS
|1,38
|345.214.924
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,06
|421.380.637
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,95
|186.376.180
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|368.354.634
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,20
|177.507.234
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8141
|7,8533
|% 0,86
|
|Frank
|6,6685
|6,7087
|% 0,64
|
|Riyal
|1,6840
|1,6924
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.546
|1.546
|16,04
|
|Altın Gr.
|315
|315
|3,89
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.072
|2.123
|-44,29
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|-21,43
|
|Çeyrek
|502
|514
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|14,61
|14,64
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|32,01
|32,01
|-1,84
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59THYAO
Yüzde 7.08 oranında artışla 9.08 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 099, 401 adet işlem
-
17:58KATMR
Yüzde 8.17 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 211, 757 adet işlem
-
17:57SODA
Yüzde 6.16 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 770, 254 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2270, 97 artarak (% 2.55 ) 91, 285
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KORDS, YONGA, EGCYH, EKIZ, MEMSA, EGCYO, KSTUR, UFUK, SERVE, UMPAS