***KARTN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.03.2020 11:21
***KARTN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 16.03.2020
İlgili Şirketler KARTN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Asil Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829164
BIST
12:1189.890
En Yüksek
|Değişim
|: -5,98%
|| -5.714,92
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
89.677
12:116,3786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0491
|Açılış
|: 6,3720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3786
En Düşük
6,2780
12:117,1539
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,1209
|Açılış
|: 7,1460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
12:11314,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 3,40
|Açılış
|: 314,79
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,14
|7.379.046
|% 7,55
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|RTALB
|2,90
|36.529.447
|% 6,23
|
|MMCAS
|0,92
|9
|% 4,55
|
|OYLUM
|2,16
|1.272.204
|% -10,00
|
|MAVI
|37,80
|1.867.511
|% -10,00
|
|BRKSN
|2,16
|1.298.293
|% -10,00
|
|DENGE
|0,90
|106.901
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ODAS
|1,27
|61.173.986
|% -7,97
|
|EKGYO
|1,15
|44.998.176
|% -4,17
|
|IHLGM
|0,88
|42.048.357
|% -7,37
|
|RTALB
|2,90
|36.529.447
|% 6,23
|
|PGSUS
|35,44
|35.040.707
|% -9,22
|
|ODAS
|1,27
|61.173.986
|% -7,97
|
|IHLGM
|0,88
|42.048.357
|% -7,37
|
|EKGYO
|1,15
|44.998.176
|% -4,17
|
|ADESE
|1,01
|15.058.385
|% -7,34
|
|IHYAY
|0,61
|9.069.400
|% -7,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8472
|7,8866
|% 1,28
|
|Frank
|6,7580
|6,7987
|% 1,99
|
|Riyal
|1,6932
|1,7017
|% 0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.536
|1.537
|6,63
|
|Altın Gr.
|316
|316
|4,32
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.093
|2.147
|23,42
|
|Yarım
|1.012
|1.039
|11,33
|
|Çeyrek
|507
|519
|5,67
|
|Gümüş.Ons
|13,75
|13,78
|-0,96
|
|Gümüş Gr.
|2,83
|2,84
|-0,17
|
|B. Petrol
|31,41
|31,41
|-2,44
|