***KARTN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.03.2020 08:56
***KARTN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KARTN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Asil Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830225
BIST
18:0584.777
En Yüksek
|Değişim
|: -2,31%
|| -2.001,18
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
84.777
En Düşük
84.777
18:056,4565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0579
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4575
En Düşük
6,3873
18:057,1086
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0721
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,1090
En Düşük
7,0187
18:05312,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -2,16
|Açılış
|: 312,37
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
311,24
BIST En Aktif Hisseler
|ADESE
|0,90
|27.276.645
|% 0,00
|
|BIZIM
|6,43
|11.314.795
|% 0,00
|
|KCHOL
|13,66
|59.506.487
|% 0,00
|
|KLMSN
|13,65
|9.700.988
|% 0,00
|
|HALKS
|2,14
|67.224
|% 0,00
|
|ADESE
|0,90
|27.276.645
|% 0,00
|
|BIZIM
|6,43
|11.314.795
|% 0,00
|
|KCHOL
|13,66
|59.506.487
|% 0,00
|
|KLMSN
|13,65
|9.700.988
|% 0,00
|
|HALKS
|2,14
|67.224
|% 0,00
|
|ASELS
|21,98
|1.378.632.019
|% 0,00
|
|THYAO
|7,98
|1.088.191.709
|% 0,00
|
|GARAN
|8,39
|857.224.521
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,05
|399.013.076
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,09
|363.982.725
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,05
|399.013.076
|% 0,00
|
|THYAO
|7,98
|1.088.191.709
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,80
|106.400.732
|% 0,00
|
|ODAS
|1,18
|147.905.151
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,11
|122.616.305
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7636
|7,8026
|% 0,99
|
|Frank
|6,6866
|6,7269
|% 0,86
|
|Riyal
|1,7109
|1,7195
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.513
|1.514
|-15,38
|
|Altın Gr.
|312
|312
|-2,53
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,44
|12,49
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|2,56
|2,57
|-0,03
|
|B. Petrol
|28,34
|28,34
|-0,39
|