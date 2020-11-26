***KARTN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.11.2020 09:21
***KARTN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KARTN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890072
BIST
11:191.330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,07
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.337
En Düşük
1.326
11:197,9242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0280
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,9672
En Düşük
7,9030
11:199,4546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0270
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,5158
En Düşük
9,4132
11:19463,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,06
|Açılış
|: 463,03
|
|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
460,11
BIST En Aktif Hisseler11:19
|LOGO
|108,90
|60.731.800
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|442.850
|% 10,00
|
|CASA
|97,40
|1.110.360
|% 9,99
|
|TKNSA
|10,03
|27.134.630
|% 9,98
|
|QNBFB
|84,30
|9.867.257
|% 9,98
|
|SUMAS
|34,94
|226.271
|% -9,99
|
|KENT
|385,10
|978.539
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,76
|510.757
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|112.367
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,20
|13.440
|% -6,67
|
|THYAO
|12,12
|776.292.881
|% 1,08
|
|KRDMD
|5,14
|722.656.827
|% -1,15
|
|GARAN
|9,11
|445.366.704
|% 0,44
|
|ODAS
|3,69
|375.412.457
|% 1,37
|
|PGSUS
|63,35
|374.626.513
|% 3,51
|
|KRDMD
|5,14
|722.656.827
|% -1,15
|
|ODAS
|3,69
|375.412.457
|% 1,37
|
|TSKB
|2,67
|270.548.779
|% -1,48
|
|HLGYO
|3,37
|322.167.323
|% 7,32
|
|YKBNK
|3,01
|195.585.448
|% 0,00
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9176
|7,9242
|% -0,35
|
|Euro
|9,4475
|9,4546
|% -0,28
|
|Sterlin
|10,5608
|10,6138
|% -0,55
|
|Frank
|8,6968
|8,7492
|% -0,31
|
|Riyal
|2,1066
|2,1172
|% -0,36
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|8,81
|
|Altın Gr.
|463
|463
|1,02
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|16,00
|
|Tam
|3.078
|3.158
|18,74
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|9,06
|
|Çeyrek
|746
|764
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|0,00
|
|B. Petrol
|48,13
|48,13
|-0,40
|
Seans Raporu
11:19
daha fazla
-
11:29AVHOL
Yüzde 5.33 oranında artışla 4.94 lira fiyatla işlem gören hissede 378, 147 adet işlem
-
11:28KLMSN
Yüzde 4.66 oranında artışla 21.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 765, 417 adet işlem
-
11:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 59 artarak (% 0.31 ) 1, 476
-
11:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, KRDMD
-
11:27XU100
Endeks 1, 328 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 7, 111.00 milyon TL de