***KARTN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.12.2020 09:51
***KARTN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KARTN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893327
BIST
11:541.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 13,17
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
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1.410
En Düşük
1.403
11:547,8000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0362
|Açılış
|: 7,8050
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|Önceki Kapanış
|: 7,8500
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7,8453
En Düşük
7,7602
11:549,5268
En Yüksek
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|: -0,07%
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|Açılış
|: 9,5050
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 466,77
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|Önceki Kapanış
|: 467,31
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468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler11:54
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|9.695.259
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,66
|381.416
|% -10,00
|
|MERIT
|71,50
|110.539
|% -9,95
|
|RAYSG
|22,64
|10.668.259
|% -9,94
|
|IZMDC
|11,60
|88.910.691
|% -8,16
|
|MMCAS
|4,04
|66.397
|% -7,55
|
|GARAN
|9,82
|911.979.190
|% 1,76
|
|SISE
|7,36
|865.342.635
|% 0,41
|
|TUPRS
|109,80
|593.823.869
|% 1,39
|
|YKBNK
|3,14
|532.144.265
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,50
|489.358.434
|% 1,48
|
|YKBNK
|3,14
|532.144.265
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,62
|373.606.487
|% 6,07
|
|EKGYO
|2,11
|303.018.333
|% 0,48
|
|SISE
|7,36
|865.342.635
|% 0,41
|
|ODAS
|4,06
|433.934.868
|% 1,25
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7976
|7,8000
|% -0,46
|
|Euro
|9,5195
|9,5268
|% -0,07
|
|Sterlin
|10,4943
|10,5469
|% -0,11
|
|Frank
|8,7946
|8,8475
|% -0,24
|
|Riyal
|2,0720
|2,0824
|% -0,51
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|6,71
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.139
|25,00
|
|Tam
|3.080
|3.158
|-2,75
|
|Yarım
|1.489
|1.527
|-1,33
|
|Çeyrek
|747
|764
|-0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,08
|
|B. Petrol
|50,77
|50,77
|0,01
|