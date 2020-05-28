***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokutr.AçıklamalarŞirket Esas sözleşmesinin 6'ıncı maddesinin Tadil Edilmesine İlişkin Tasarı, gerçekleştirilen süreç sonucunda İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca 20.05.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 27.05.2020 Tarih ve 10084 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Şirketimizin nihai Esas Sözleşmesi ekte sunulmaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 20/05/2020 27/05/2020 10084http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847275BIST