***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
28.05.2020 15:16
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yokutr.
Açıklamalar
Şirket Esas sözleşmesinin 6'ıncı maddesinin Tadil Edilmesine İlişkin Tasarı, gerçekleştirilen süreç sonucunda İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca 20.05.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 27.05.2020 Tarih ve 10084 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Şirketimizin nihai Esas Sözleşmesi ekte sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 20/05/2020 27/05/2020 10084
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847275
BIST
15:16105.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 610,05
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
15:166,8223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0501
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
15:167,5104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0506
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5115
En Düşük
7,4416
15:16377,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 5,24
|Açılış
|: 377,61
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,23
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|11.927.112
|% 9,99
|
|HLGYO
|1,67
|74.796.463
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.207.088
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.650.085
|% 9,83
|
|SERVE
|4,89
|901.762
|% 9,64
|
|CMENT
|31,68
|6.225.393
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|2.108.356
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.702.028
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|106.997
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|THYAO
|12,72
|2.506.338.499
|% 3,16
|
|GARAN
|7,76
|1.729.525.443
|% 1,57
|
|PGSUS
|59,90
|864.683.380
|% 1,35
|
|ASELS
|30,16
|556.103.190
|% 0,27
|
|AKBNK
|5,67
|507.870.553
|% 1,25
|
|GARAN
|7,76
|1.729.525.443
|% 1,57
|
|THYAO
|12,72
|2.506.338.499
|% 3,16
|
|EKGYO
|1,42
|237.880.490
|% -0,70
|
|YKBNK
|2,21
|265.278.649
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,98
|340.799.243
|% 3,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3378
|8,3796
|% 0,69
|
|Frank
|6,9995
|7,0416
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8099
|1,8190
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.724
|13,61
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,24
|
|Cumhuriyet
|2.448
|2.479
|32,40
|
|Tam
|2.520
|2.555
|44,80
|
|Yarım
|1.230
|1.243
|16,30
|
|Çeyrek
|615
|622
|8,20
|
|Gümüş.Ons
|17,31
|17,37
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|0,04
|
|B. Petrol
|35,61
|35,61
|1,01
|