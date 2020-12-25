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***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

25.12.2020 16:35



***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.05.2020
Açıklamalar

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesine ilişkin tadil işlemi 24.12.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilmiş ve 25.12.2020 Tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Şirketimizin nihai Esas Sözleşmesi ekte sunulmaktadır.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 24/12/2020 25/12/2020 10232



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894959


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