***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
25.12.2020 16:35
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.05.2020
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesine ilişkin tadil işlemi 24.12.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilmiş ve 25.12.2020 Tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Şirketimizin nihai Esas Sözleşmesi ekte sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 24/12/2020 25/12/2020 10232
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894959
BIST
16:351.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,18
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.438
En Düşük
1.425
16:357,5893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0270
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5937
En Düşük
7,5292
16:359,2437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 9,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2300
|
9,2581
En Düşük
9,1826
16:35458,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,22
|Açılış
|: 458,59
|
|Önceki Kapanış
|: 457,36
|
459,04
En Düşük
455,13
BIST En Aktif Hisseler16:35
|KARTN
|94,05
|31.990.744
|% 10,01
|
|LINK
|61,60
|19.464.639
|% 10,00
|
|TURGG
|116,60
|77.264.850
|% 10,00
|
|YAPRK
|60,50
|3.222.465
|% 10,00
|
|METUR
|17,71
|15.283.406
|% 10,00
|
|ALCAR
|333,00
|229.988.801
|% -10,00
|
|BRYAT
|558,30
|43.635.361
|% -10,00
|
|INVEO
|47,12
|110.707.679
|% -9,99
|
|BRSAN
|30,30
|97.553.257
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,54
|2.845.559
|% -9,46
|
|GUBRF
|62,85
|1.861.863.593
|% 0,64
|
|KOZAL
|98,55
|1.730.749.349
|% 7,82
|
|KOZAA
|16,51
|1.185.473.356
|% 4,76
|
|IPEKE
|14,05
|808.591.758
|% 2,03
|
|ECILC
|7,65
|699.936.219
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,52
|410.431.524
|% 1,33
|
|EKGYO
|2,15
|369.945.290
|% 0,00
|
|TSKB
|1,83
|301.334.946
|% -1,08
|
|KRDMD
|5,38
|588.871.388
|% 1,51
|
|SISE
|7,19
|693.687.451
|% 0,42
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5834
|7,5893
|% 0,36
|
|Euro
|9,2403
|9,2437
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,2482
|10,2996
|% 0,37
|
|Frank
|8,4822
|8,5333
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0157
|2,0258
|% 0,27
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
|
|Altın Gr.
|458
|459
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-1,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|7,21
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|3,49
|
|Çeyrek
|731
|748
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,01
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 17 artarak (% 0.14 ) 1, 578
-
16:48XU100
Endeks 1, 428 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 18, 690.00 milyon TL de
-
16:48BRMEN
Yüzde 7.28 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 367, 468 adet işlem
-
16:46LOGO
Yüzde 4.94 oranında artışla 129.60 lira fiyatla işlem gören hissede 808, 452 adet işlem
-
16:45YAYLA
Yüzde 4.83 oranında artışla 4.12 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 606, 280 adet işlem