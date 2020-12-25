***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.05.2020AçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesine ilişkin tadil işlemi 24.12.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilmiş ve 25.12.2020 Tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Şirketimizin nihai Esas Sözleşmesi ekte sunulmaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 24/12/2020 25/12/2020 10232http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894959BIST