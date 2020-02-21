***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.837.014 93.298.657 7.529 -1.530.351 -1.530.351 -1.530.351 0 0 27.729.168 152.102.490 38.426.713 190.529.203 312.871.220 91.861 312.963.081Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -699.927 59.448 -640.479 -640.479 0 -640.479Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 -699.927 59.448 -640.479 -640.479 -640.479Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.837.014 93.298.657 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -1.530.351 0 -1.530.351 0 0 0 0 0 -1.530.351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.729.168 0 0 0 151.402.563 38.486.161 189.888.724 312.230.741 91.861 312.322.602Transferler0 0 0 0 1.890.514 36.536.199 -38.426.713 -1.890.514 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 113.442.159 113.442.159 113.442.159 50.129 113.492.288Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)228.039 228.039 228.039 0 0 0 228.039 228.039Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 -18.314.602 -18.314.602 -18.314.602 -6.329 -18.320.931Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.837.014 93.298.657 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -1.302.312 0 -1.302.312 0 0 0 0 0 -1.302.312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.619.682 0 0 0 169.624.160 113.501.607 283.125.767 407.586.337 135.661 407.721.998Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.837.014 93.298.657 7.529 -1.302.312 -1.302.312 -1.302.312 0 0 29.619.682 169.624.160 113.501.607 283.125.767 407.586.337 135.661 407.721.998Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.837.014 93.298.657 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -1.302.312 0 -1.302.312 0 0 0 0 0 -1.302.312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.619.682 0 0 0 169.624.160 113.501.607 283.125.767 407.586.337 135.661 407.721.998Transferler0 0 0 0 3.435.968 110.065.639 -113.501.607 -3.435.968 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 81.344.785 81.344.785 81.344.785 54.895 81.399.680Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-930.387 -930.387 -930.387 0 0 0 -930.387 -930.387Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 -32.005.680 -32.005.680 -32.005.680 -17.296 -32.022.976Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.837.014 93.298.657 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -2.232.699 0 -2.232.699 0 0 0 0 0 -2.232.699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.055.650 0 0 0 247.684.119 81.344.785 329.028.904 455.995.055 173.260 456.168.315Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI70.476.283 105.072.939Dönem Karı (Zararı)81.399.680 113.551.736Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)81.399.680 113.551.736Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler36.593.120 51.434.454Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,21 30.524.657 26.860.385Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.858.683 190.994Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.494.148 -6.500Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler364.535 197.494Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-3.354.247 1.344.398Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.531.095 2.487.998Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -699.927Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-1.823.152 -443.673Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.584.133 3.690.650Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-6.237.066 -4.333.588Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 15.866.919 12.008.174Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri22 3.413.455 3.802.800Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri22 -10.459.175 -7.786.736Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 4.395.686 19.652.767Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-415.792 -304.740Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-415.792 -304.740İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-27.835.681 -25.921.862Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler252.784 -8.315.689İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.999.102 1.146.357İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.251.886 -9.462.046Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.987.050 484.475İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.987.050 484.475Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-29.991.978 -30.466.579Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.575.153 -739.564Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.573.042 9.984.701İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)13.177 5.591İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)12.559.865 9.979.110Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)458.725 -516.554Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.495.417 3.415.026İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6.379 1.581İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.501.796 3.413.445İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.070.634 232.322Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.070.634 232.322Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları90.157.119 139.064.328Ödenen Faiz-19.191.355 -15.899.364Alınan Faiz10.156.791 7.883.863Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -10.646.272 -25.975.888YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-42.288.311 -27.421.648Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri722.076 591.594Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri722.076 591.594Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-47.292.767 -30.376.523Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -46.776.618 -25.856.223Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -516.149 -4.520.300Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-2.111.973 -1.826.608Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-2.111.973 -1.826.608Alınan Faiz6.394.353 4.189.889FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-31.824.538 -17.709.366Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri198.438 611.565Kredilerden Nakit Girişleri198.438 611.565Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıÖdenen Temettüler-32.022.976 -18.320.931Ödenen Faiz0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.636.566 59.941.925NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.636.566 59.941.925DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 93.616.867 33.674.942DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 89.980.301 93.616.867Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 90.098.119 93.925.629Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar5-6 62.471.232 64.882.123İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 5.325.214 3.326.112İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 57.146.018 61.556.011Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8 3.204.437 243.663İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.204.437 243.663Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları0 0Türev Araçlar0 0Stoklar9 133.081.463 103.454.020Peşin Ödenmiş Giderler5-17 10.666.154 7.091.001İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 4.433.935 1.239.119İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 6.232.219 5.851.882Diğer Dönen Varlıklar17 3.968.580 13.225İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 3.968.580 13.225ARA TOPLAM303.489.985 269.609.661TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR303.489.985 269.609.661DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri0 0Vadeli Mevduatlar0 0Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar0 0Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar0 0Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar0 0İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer Finansal Yatırımlar0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8 41.895 15.619İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 41.895 15.619Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 229.270 229.270Maddi Duran Varlıklar11 205.839.987 187.952.091Arazi ve Arsalar24.059.097 24.059.097Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri5.303.462 2.204.643Binalar29.475.356 29.147.305Tesis, Makine ve Cihazlar126.863.385 123.113.610Taşıtlar1.185.393 1.367.130Mobilya ve Demirbaşlar7.026.936 6.515.441Özel Maliyetler96.983 123.917Yapılmakta Olan Yatırımlar11.088.370 624.736Diğer Maddi Duran Varlıklar741.005 796.212Kullanım Hakkı Varlıkları3.254.901Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 4.232.424 4.948.585Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 4.232.424 4.948.585Peşin Ödenmiş Giderler17 7.668.325 5.556.352İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 7.668.325 5.556.352Ertelenmiş Vergi Varlığı25 24.173.907 19.587.402Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR245.440.709 218.289.319TOPLAM VARLIKLAR548.930.694 487.898.980KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5-7 1.794.224 713.512İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar758.422 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5-7 758.422Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 1.035.802 713.512Banka Kredileri7 911.950 713.512Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 123.852 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar5-6 64.945.639 52.283.578İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 54.906 41.729İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 64.890.733 52.241.849Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.810.582 2.351.857Diğer Borçlar5-8 2.500.853 4.996.270İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 23.666 17.287İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.477.187 4.978.983Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 356.401 1.572.820Kısa Vadeli Karşılıklar14-16 3.083.045 5.461.285Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.000.099 1.555.187Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 2.082.946 3.906.098Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM75.490.744 67.379.322TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER75.490.744 67.379.322UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5-7 2.627.062 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5-7 2.077.455 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5-7 2.077.455İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar549.607 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 549.607Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar16 12.467.379 9.925.980Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 12.467.379 9.925.980Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 2.177.194 2.871.680Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.271.635 12.797.660TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER92.762.379 80.176.982ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar455.995.055 407.586.337Ödenmiş Sermaye18 2.837.014 2.837.014Sermaye Düzeltme Farkları18 93.298.657 93.298.657Birleşme Denkleştirme Hesabı0 0Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları0 0Sermaye Avansı0 0Geri Alınmış Paylar (-)0 0Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)7.529 7.529Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu0 0Pay Bazlı Ödemeler (-)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 -2.232.699 -1.302.312Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -2.232.699 -1.302.312Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -2.232.699 -1.302.312Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 0Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler0 0Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 33.055.650 29.619.682Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı18 2.315.343 2.315.343Yasal Yedekler18 30.740.307 27.304.339Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları247.684.119 169.624.160Net Dönem Karı veya Zararı81.344.785 113.501.607Kontrol Gücü Olmayan Paylar173.260 135.661TOPLAM ÖZKAYNAKLAR456.168.315 407.721.998TOPLAM KAYNAKLAR548.930.694 487.898.980Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 737.165.985 637.093.284Satışların Maliyeti19 -613.184.889 -476.584.019TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)123.981.096 160.509.265Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)123.981.096 160.509.265Genel Yönetim Giderleri20 -17.591.945 -16.721.741Pazarlama Giderleri20 -24.949.127 -21.907.345Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 24.239.730 31.786.342Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -15.635.466 -24.443.009ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)90.044.288 129.223.512Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 17.974.040 34.762.404Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -6.356.043 -18.773.239Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)101.662.285 145.212.677Finansman Giderleri24 -15.866.919 -12.008.174SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)85.795.366 133.204.503Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25 -4.395.686 -19.652.767Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -9.429.853 -25.518.696Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 5.034.167 5.865.929SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)81.399.680 113.551.736DÖNEM KARI (ZARARI)81.399.680 113.551.736Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar54.895 50.129Ana Ortaklık Payları81.344.785 113.501.607Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 28,67268000 40,00742000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar18 -930.387 228.039Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -930.387 228.039Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-930.387 228.039TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)80.469.293 113.779.775Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar54.895 50.129Ana Ortaklık Payları80.414.398 113.729.646http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821003BIST