***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.837.014 93.298.657 7.529 -2.232.699 -2.232.699 -2.232.699 0 0 33.055.650 247.684.119 81.344.785 329.028.904 455.995.055 173.260 456.168.315Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.837.014 93.298.657 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -2.232.699 0 -2.232.699 0 0 0 0 0 -2.232.699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.055.650 0 0 0 247.684.119 81.344.785 329.028.904 455.995.055 173.260 456.168.315Transferler0 0 0 0 434.682 80.910.103 -81.344.785 -434.682 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 20.481.270 20.481.270 20.481.270 22.254 20.503.524Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)306.570 306.570 306.570 0 0 0 306.570 306.570Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 -282.658 -282.658 -282.658 -27.907 -310.565Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.837.014 93.298.657 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -1.926.129 0 -1.926.129 0 0 0 0 0 -1.926.129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.490.332 0 0 0 328.311.564 20.481.270 348.792.834 476.500.237 167.607 476.667.844Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 21.135.671 7.529 -3.132.045 -3.132.045 -3.132.045 0 0 35.326.182 307.975.367 137.264.514 445.239.881 573.577.218 233.572 573.810.790Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar75.000.000 21.135.671 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -3.132.045 0 -3.132.045 0 0 0 0 0 -3.132.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.326.182 0 0 0 307.975.367 137.264.514 445.239.881 573.577.218 233.572 573.810.790Transferler0 0 0 0 0 0 639.773 136.624.741 -137.264.514 -639.773 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 51.206.493 51.206.493 51.206.493 41.108 51.247.601Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)286.504 286.504 286.504 0 0 0 286.504 286.504Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 -452.678 -452.678 -452.678 -42.578 -495.256Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 21.135.671 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -2.845.541 0 -2.845.541 0 0 0 0 0 -2.845.541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.965.955 0 0 0 444.147.430 51.206.493 495.353.923 624.617.537 232.102 624.849.639Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI79.288.665 66.650.486Dönem Karı (Zararı)51.247.601 20.503.524Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)51.247.601 20.503.524Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler28.339.560 16.025.588Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,21 8.415.188 7.071.112Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler48.492 -391.896Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler76.457 44.290Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-27.965 -436.186Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.245.381 4.347.433Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.156.313 2.360.599Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler4.089.068 1.986.834Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.111.177 -585.744Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-4.744.557 -1.593.291Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 4.101.122 2.738.029Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri22 1.481.754 725.242Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri22 -1.949.496 -2.455.724Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 15.752.211 5.811.422Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-10.535 -226.739Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-10.535 -226.739İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler11.290.023 31.505.863Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-21.827.889 -17.426.590İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.918.880 -122.734İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-19.909.009 -17.303.856Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.600.157 -655.347İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.600.157 -655.347Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10.969.815 36.912.912Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-412.468 1.691.605Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.188.901 938.063İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)36.437 -8.530İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)16.152.464 946.593Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-93.902 -925.574Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.914.632 7.136.476İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)29.723 20.670İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5.884.909 7.115.806İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.151.091 3.834.318Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.151.091 3.834.318Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları90.877.184 68.034.975Ödenen Faiz-5.638.497 -3.437.766Alınan Faiz2.050.966 2.630.569Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -8.000.988 -577.292YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-15.045.579 -15.893.898Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri286.948 244.241Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri286.948 244.241Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.437.828 -13.589.852Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -10.615.088 -13.528.061Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -822.740 -61.791Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-8.379.683 -4.026.704Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-8.379.683 -4.026.704Alınan Faiz4.484.984 1.478.417FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-54.611 -1.430.473Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri440.645 0Kredilerden Nakit Girişleri2.500 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri438.145Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -909.302Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -909.302Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -210.606Ödenen Temettüler-495.256 -310.565Ödenen Faiz0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)64.188.475 49.326.115NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)64.188.475 49.326.115DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 184.501.602 89.980.301DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 248.690.077 139.306.416Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 249.426.292 184.978.244Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar5-6 114.088.868 92.438.904İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 6.355.701 4.436.821İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 107.733.167 88.002.083Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8 2.410.296 810.139İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.410.296 810.139Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar9 117.964.380 128.906.230Peşin Ödenmiş Giderler5-17 13.733.032 13.320.564İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 4.057.759 7.613.374İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 9.675.273 5.707.190Diğer Dönen Varlıklar17 119.544 778.540İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 119.544 778.540ARA TOPLAM497.742.412 421.232.621TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR497.742.412 421.232.621DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8 44.250 44.250İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 44.250 44.250Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 229.270 229.270Maddi Duran Varlıklar11 235.120.996 233.217.556Arazi ve Arsalar24.059.097 24.059.097Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri6.401.247 6.564.859Binalar36.392.336 36.157.840Tesis, Makine ve Cihazlar148.438.164 149.243.936Taşıtlar1.474.774 972.843Mobilya ve Demirbaşlar8.308.541 7.971.182Özel Maliyetler55.627 65.525Yapılmakta Olan Yatırımlar9.288.831 7.497.489Diğer Maddi Duran Varlıklar702.379 684.785Kullanım Hakkı Varlıkları5.660.542 5.295.181Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 3.965.009 3.487.585Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 3.965.009 3.487.585Peşin Ödenmiş Giderler17 19.191.990 10.812.307İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 19.191.990 10.812.307Ertelenmiş Vergi Varlığı25 26.269.075 24.272.551Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR290.481.132 277.358.700TOPLAM VARLIKLAR788.223.544 698.591.321KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5-7 793.646 760.356İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar197.883 168.528Kiralama İşlemlerinden Borçlar5-7 197.883 168.528İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 595.763 591.828Banka Kredileri7 2.500Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 593.263 591.828Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar5-6 96.593.263 80.459.983İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 96.289 59.852İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 96.496.974 80.400.131Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 3.192.362 3.286.264Diğer Borçlar5-8 10.881.746 4.967.114İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 68.174 38.451İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 10.813.572 4.928.663Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 16.880.979 7.694.586Kısa Vadeli Karşılıklar14-16 9.279.666 4.530.238Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 2.500.077 1.839.717Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 6.779.589 2.690.521Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM137.621.662 101.698.541TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER137.621.662 101.698.541UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5-7 5.408.046 5.000.691İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5-7 4.320.891 3.895.371Kiralama İşlemlerinden Borçlar5-7 4.320.891 3.895.371İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.087.155 1.105.320Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 1.087.155 1.105.320Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar16 16.923.797 15.293.908Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 16.923.797 15.293.908Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 3.420.400 2.787.391Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.752.243 23.081.990TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER163.373.905 124.780.531ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar624.617.537 573.577.218Ödenmiş Sermaye18 75.000.000 75.000.000Sermaye Düzeltme Farkları18 21.135.671 21.135.671Paylara İlişkin Primler (İskontolar)7.529 7.529Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 -2.845.541 -3.132.045Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -2.845.541 -3.132.045Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -2.845.541 -3.132.045Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 35.965.955 35.326.182Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı18 2.315.343 2.315.343Yasal Yedekler18 33.650.612 33.010.839Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları444.147.430 307.975.367Net Dönem Karı veya Zararı51.206.493 137.264.514Kontrol Gücü Olmayan Paylar232.102 233.572TOPLAM ÖZKAYNAKLAR624.849.639 573.810.790TOPLAM KAYNAKLAR788.223.544 698.591.321Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 298.353.776 198.999.748Satışların Maliyeti19 -231.386.788 -165.288.972TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)66.966.988 33.710.776BRÜT KAR (ZARAR)66.966.988 33.710.776Genel Yönetim Giderleri20 -7.870.732 -5.872.200Pazarlama Giderleri20 -9.186.967 -8.001.212Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 15.406.967 8.820.668Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -8.627.277 -4.071.848ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)56.688.979 24.586.184Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 15.883.026 4.731.713Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -1.471.071 -264.922Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)71.100.934 29.052.975Finansman Giderleri24 -4.101.122 -2.738.029SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)66.999.812 26.314.946Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25 -15.752.211 -5.811.422Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -17.187.381 -6.617.950Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 1.435.170 806.528SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)51.247.601 20.503.524DÖNEM KARI (ZARARI)51.247.601 20.503.524Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar41.108 22.254Ana Ortaklık Payları51.206.493 20.481.270Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 0,68275324 0,27308360Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar18 335.030 306.570Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 335.030 306.570Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)335.030 306.570TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)51.582.631 20.810.094Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar41.108 22.254Ana Ortaklık Payları51.541.523 20.787.840http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936251BIST