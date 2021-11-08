***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi2021 Yılı 3 ncü DönemDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar2021 Yılı 3 ncü DönemDeğişikliğin NedeniGelir Tablosu Pay Başına Kazanç Verisinin DüzeltilmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYoktur.Açıklamalar05.11.2021 Tarihinde açıklanan, 2021 Yılı 3 ncü dönem Konsolide Finansal Rapor seti Gelir Tablosunda Yer alan "Pay Başına Kazanç" bilgisi sehven beyan ve ilan edilmiştir. Doğru veriler ekte gösterilmiş olup, değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına etkisi bulunmamaktadır.Söz konusu finansal rapor seti, düzeltilmiş verilerle gerekli bildirim değişiklik izninin tanımlanmasını müteakip seans sonunda tekrar yayınlanacak ve ilan edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975521BIST