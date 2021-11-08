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***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

08.11.2021 10:07
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği


***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
2021 Yılı 3 ncü Dönem
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
2021 Yılı 3 ncü Dönem
Değişikliğin Nedeni
Gelir Tablosu Pay Başına Kazanç Verisinin Düzeltilmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar

05.11.2021 Tarihinde açıklanan, 2021 Yılı 3 ncü dönem Konsolide Finansal Rapor seti Gelir Tablosunda Yer alan "Pay Başına Kazanç" bilgisi sehven beyan ve ilan edilmiştir. Doğru veriler ekte gösterilmiş olup, değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına etkisi bulunmamaktadır.
Söz konusu finansal rapor seti, düzeltilmiş verilerle gerekli bildirim değişiklik izninin tanımlanmasını müteakip seans sonunda tekrar yayınlanacak ve ilan edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975521


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Tam 3.723 3.817 27,09  
Yarım 1.800 1.846 13,11  
Çeyrek 903 923 6,55  
Gümüş.Ons 24,15 24,18 -0,02  
Gümüş Gr. 7,52 7,53 0,00  
B. Petrol 83,68 83,68 0,94  
Seans Raporu 10:12
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