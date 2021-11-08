***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
08.11.2021 10:07
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
2021 Yılı 3 ncü Dönem
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
2021 Yılı 3 ncü Dönem
Değişikliğin Nedeni
Gelir Tablosu Pay Başına Kazanç Verisinin Düzeltilmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar
05.11.2021 Tarihinde açıklanan, 2021 Yılı 3 ncü dönem Konsolide Finansal Rapor seti Gelir Tablosunda Yer alan "Pay Başına Kazanç" bilgisi sehven beyan ve ilan edilmiştir. Doğru veriler ekte gösterilmiş olup, değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına etkisi bulunmamaktadır.
Söz konusu finansal rapor seti, düzeltilmiş verilerle gerekli bildirim değişiklik izninin tanımlanmasını müteakip seans sonunda tekrar yayınlanacak ve ilan edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975521
BIST
10:121.591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,64
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.595
En Düşük
1.589
10:129,6770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0022
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7120
En Düşük
9,6560
10:1211,2001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0191
|Açılış
|: 11,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1700
|
11,2519
En Düşük
11,1854
10:12564,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,34
|Açılış
|: 564,64
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
567,87
En Düşük
563,89
BIST En Aktif Hisseler10:12
|SNPAM
|16,28
|312.804
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|12.822.609
|% 9,98
|
|DOKTA
|37,16
|4.841.785
|% 8,97
|
|VAKKO
|10,39
|10.303.218
|% 6,02
|
|CLEBI
|198,90
|15.824.637
|% 5,97
|
|BASGZ
|22,72
|7.641.531
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,91
|31.117.609
|% -5,14
|
|GARFA
|13,10
|114.462
|% -5,00
|
|DMSAS
|8,46
|869.222
|% -4,84
|
|FENER
|30,40
|18.644.447
|% -4,52
|
|THYAO
|18,03
|375.269.102
|% 2,15
|
|GARAN
|10,65
|144.605.897
|% 0,38
|
|PETKM
|6,81
|112.833.008
|% 1,95
|
|ISCTR
|6,30
|65.199.433
|% 0,48
|
|KRDMD
|7,12
|53.218.414
|% 0,85
|
|ODAS
|1,48
|52.829.231
|% 0,68
|
|SKBNK
|1,12
|34.294.204
|% 1,82
|
|THYAO
|18,03
|375.269.102
|% 2,15
|
|PETKM
|6,81
|112.833.008
|% 1,95
|
|GARAN
|10,65
|144.605.897
|% 0,38
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6725
|9,6770
|% -0,02
|
|Euro
|11,1922
|11,2001
|% -0,17
|
|Sterlin
|13,0021
|13,0673
|% -0,19
|
|Frank
|10,5468
|10,6104
|% -0,21
|
|Riyal
|2,5711
|2,5840
|% -0,06
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-2,33
|
|Altın Gr.
|565
|565
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|3.741
|3.798
|36,00
|
|Tam
|3.723
|3.817
|27,09
|
|Yarım
|1.800
|1.846
|13,11
|
|Çeyrek
|903
|923
|6,55
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|0,00
|
|B. Petrol
|83,68
|83,68
|0,94
|