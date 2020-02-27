***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 2019 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2020 Tarihinde POINT HOTEL/ ŞİŞLİ Adresinde Yapılacaktır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 27.02.2020Genel Kurul Tarihi 30.03.2020Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 Şişli/İstanbul/TürkiyeGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkülü.2 - 2019 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi.3 - 2019 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması, Görüşülmesi.4 - 2019 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması.5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri.6 - Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.7 - Yönetim Kurulunun 2019 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi.8 - Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin Tespiti.9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna İkisi Bağımsız Üye Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Onaylanması.10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi11 - Şirketin 2020 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında Bağımsız Denetçi olarak Seçilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulması.12 - Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması.13 - Sermaye Piyasası Kurulu İle T.C Ticaret Bakanlığı İzin ve Onayından Geçen, Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı Maddesinin Tadiline İlişkin Tasarının Görüşülmesi, Kabulü Veya Reddi.14 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 30032020 Tarihinde Yapılacak Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Nihai kartonsan kardağıtım hesaplama ve öneri-2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Kartonsan Esas Sözleşme 6 ıncı Madde Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 27.02.2020 Tarih ve YK/2020-05 Sayılı toplantısında1) Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 30.03.2020 Pazartesi günü Saat: 10:30 ‘da POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 ŞİŞLİ-İSTANBUL/TÜRKİYE adresinde yapılmasına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Ticaret Müdürlüğünden Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına ve Bakanlık Temsilcisinin gözetiminde yapılmasına ve toplantıya ilişkin gerekli prosedürler ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yapılması gereken ilan ve bildirimlerin yerine getirilmesi amacıyla Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,2) Yönetim Kurulumuzun Kar Dağıtım Önerisi İle İlgili olarak Şirketimizin 2019 yılı dönem karından karar ekinde yer alan kar dağıtım önerisinde belirtilen tutarlarda 03.04.2020 tarihinde nakit brüt temettü dağıtılmasına, söz konusu kar dağıtım önerisinin 30.03.2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'a sunulmasına,3) Kurumsal Yönetim Komitesinin Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde belirleyerek Yönetim Kuruluna sunduğu "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Aday listesi" görüşülmüştür. Buna göre Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olan Prof. Dr. Ahmet Göksel Yücel (TC kimlik No: 11881339790) ile Dr. Süleyman Kadri Mirze' nin (TC Kimlik No: 13277468558) adaylıklarının kamuya açıklanmasına,4) Denetim Komitesinin Bağımsız Denetim Şirketi ile ilgili hazırladığı rapor incelendi. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununu çerçevesinde Bağımsız Denetçi ve Bağımsız Denetim Şirketi olarak, Denetim Komitemizin ön onayından geçen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.' nin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemini kapsayan 1 yıllık süre için Bağımsız Denetim Şirketi (Bağımsız Denetçi) olarak seçilmesine ve yapılacak Genel Kurul onayına sunulmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822056BIST