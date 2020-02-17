***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 13:25
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
KURUM GEÇİCİ VERGİ/YASAL YÜKÜMLÜLÜK
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılı 4'ncü dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde bağlı bulunduğu Büyük Mükellefler vergi dairesine ibraz ettiği Gelir Tablosu yazımız ekinde sunulmuş olup söz konusu Gelir Tablosu Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819424
BIST
14:39120.741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 589,87
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
14:396,0498
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0045
|Açılış
|: 6,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
14:396,5580
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0031
|Açılış
|: 6,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
14:39307,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,58
|Açılış
|: 307,50
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|10,86
|45.792.640
|% 15,29
|
|TSPOR
|5,37
|200.442.330
|% 15,24
|
|GSRAY
|3,31
|654.776.622
|% 14,93
|
|OSTIM
|2,46
|105.289.325
|% 9,82
|
|HALKS
|2,50
|50.653
|% 9,65
|
|ARDYZ
|16,14
|29.839.211
|% -10,33
|
|ERBOS
|24,92
|14.420.588
|% -9,32
|
|HUBVC
|40,00
|39.666.005
|% -7,36
|
|QNBFB
|49,00
|1.238.176
|% -7,28
|
|KRTEK
|3,40
|2.867.581
|% -7,10
|
|ASELS
|29,56
|1.254.373.778
|% 1,65
|
|THYAO
|15,26
|1.232.353.456
|% 2,48
|
|GSRAY
|3,31
|654.776.622
|% 14,93
|
|ODAS
|2,24
|530.791.518
|% 4,19
|
|PETKM
|4,16
|363.396.122
|% 0,24
|
|ODAS
|2,24
|530.791.518
|% 4,19
|
|GSRAY
|3,31
|654.776.622
|% 14,93
|
|BJKAS
|2,96
|268.482.078
|% 2,78
|
|KARSN
|1,92
|172.040.303
|% -2,54
|
|PETKM
|4,16
|363.396.122
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8467
|7,8861
|% -0,38
|
|Frank
|6,1329
|6,1698
|% -0,13
|
|Riyal
|1,6068
|1,6149
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.025
|2.076
|-5,29
|
|Yarım
|979
|1.004
|-2,56
|
|Çeyrek
|491
|502
|-1,28
|
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