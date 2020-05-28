***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2020 15:15
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
KURUM GEÇİCİ VERGİ/YASAL YÜKÜMLÜLÜK
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı 1'nci dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde bağlı bulunduğu Büyük Mükellefler vergi dairesine ibraz ettiği Gelir Tablosu yazımız ekinde sunulmuş olup söz konusu Gelir Tablosu Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847274
BIST
15:05105.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 513,36
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
15:056,8177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0455
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
15:057,5066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0468
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5115
En Düşük
7,4416
15:05377,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 4,94
|Açılış
|: 377,31
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,23
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|BIZIM
|15,29
|154.970.309
|% 10,00
|
|KENT
|520,90
|11.927.112
|% 9,99
|
|HLGYO
|1,67
|74.791.349
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.202.771
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.621.325
|% 9,83
|
|CMENT
|31,68
|5.856.764
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|2.108.356
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.666.493
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|106.997
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|THYAO
|12,64
|2.460.987.140
|% 2,51
|
|GARAN
|7,75
|1.721.059.678
|% 1,44
|
|PGSUS
|59,30
|856.177.014
|% 0,34
|
|ASELS
|30,12
|552.923.943
|% 0,13
|
|AKBNK
|5,66
|505.661.363
|% 1,07
|
|GARAN
|7,75
|1.721.059.678
|% 1,44
|
|THYAO
|12,64
|2.460.987.140
|% 2,51
|
|EKGYO
|1,43
|220.941.440
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,22
|263.612.553
|% 0,45
|
|GSRAY
|2,97
|338.303.833
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3289
|8,3707
|% 0,59
|
|Frank
|6,9981
|7,0402
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8098
|1,8189
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|11,81
|
|Altın Gr.
|377
|377
|5,07
|
|Cumhuriyet
|2.447
|2.478
|31,20
|
|Tam
|2.519
|2.554
|43,50
|
|Yarım
|1.229
|1.243
|15,70
|
|Çeyrek
|615
|622
|7,90
|
|Gümüş.Ons
|17,30
|17,34
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|0,03
|
|B. Petrol
|35,63
|35,63
|1,03
|