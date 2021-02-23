***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
23.02.2021 09:11
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
KURUM GEÇİCİ VERGİ/YASAL YÜKÜMLÜLÜK
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı 4'ncü dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde bağlı bulunduğu Büyük Mükellefler vergi dairesine ibraz ettiği Gelir Tablosu yazımız ekinde sunulmuş olup söz konusu Gelir Tablosu Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911560
BIST
10:341.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,42
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.547
10:347,0178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0032
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0497
En Düşük
7,0039
10:348,5500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0172
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5845
En Düşük
8,5250
10:34409,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,19
|Açılış
|: 409,34
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
410,89
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler10:32
|KRGYO
|7,71
|24.587.172
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,39
|9.496.877
|% 9,98
|
|MERIT
|342,80
|6.277.011
|% 9,98
|
|KSTUR
|286,50
|724.272
|% 9,98
|
|TACTR
|29,14
|294.227
|% 9,96
|
|RODRG
|21,64
|952.636
|% -9,98
|
|ATSYH
|7,11
|301.073
|% -9,89
|
|SASA
|36,80
|403.959.305
|% -8,78
|
|BALAT
|8,65
|284.101
|% -8,47
|
|UFUK
|25,52
|178.334
|% -7,06
|
|SASA
|36,80
|403.959.305
|% -8,78
|
|KOZAL
|139,30
|263.543.328
|% 0,58
|
|KARSN
|5,51
|252.281.438
|% -1,25
|
|THYAO
|12,64
|192.936.843
|% 0,00
|
|OTKAR
|413,80
|187.945.885
|% 5,40
|
|KARSN
|5,51
|252.281.438
|% -1,25
|
|IHLAS
|1,06
|42.182.152
|% -2,75
|
|ODAS
|4,10
|124.293.919
|% -0,49
|
|VAKBN
|4,56
|133.635.992
|% -0,22
|
|TSKB
|1,79
|39.511.675
|% 0,56
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0135
|7,0178
|% -0,05
|
|Euro
|8,5411
|8,5478
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,8722
|9,9217
|% 0,35
|
|Frank
|7,8250
|7,8721
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8713
|1,8807
|% 0,30
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|2,48
|
|Altın Gr.
|410
|410
|1,71
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|50,86
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|24,61
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|28,07
|28,11
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,15
|65,15
|0,79
|