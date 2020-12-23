***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
23.12.2020 12:41
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 17.12.2020 tarih ve 77/1548 sayılı toplantısında, 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayemizin tamamı sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmak suretiyle 2.837.014,21 TL'ndan 75.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin talebimizin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayemizin tamamı sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmak suretiyle 2.837.014,21 TL'ndan 75.000.000 TL'ye %2543,62440 oranında artırılması nedeniyle ihraç edilecek 72.162.985,79 TL nominal değerli paylara ilişkin "Borsa İhraç Belgesi" iş bu açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894406
BIST
15:261.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,61
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.419
En Düşük
1.409
15:267,6445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0148
|Açılış
|: 7,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
15:269,3224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0103
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2956
15:26457,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,78
|Açılış
|: 457,18
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,59
En Düşük
456,25
BIST En Aktif Hisseler15:26
|HATEK
|15,29
|36.483.073
|% 10,00
|
|SNKRN
|14,85
|4.684.091
|% 10,00
|
|BRSAN
|30,60
|382.908.666
|% 9,99
|
|OZRDN
|8,92
|2.840.354
|% 9,99
|
|INVEO
|47,62
|80.487.409
|% 9,98
|
|PAMEL
|16,93
|620.400
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|1.552.424
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,72
|715.032
|% -9,92
|
|HLGYO
|3,73
|233.383.415
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,22
|1.357.523
|% -9,83
|
|SKBNK
|1,52
|1.239.866.286
|% 5,56
|
|GARAN
|9,97
|1.084.006.524
|% -0,70
|
|TSKB
|1,86
|794.502.813
|% 0,54
|
|KARTN
|2.474,30
|666.190.293
|% 1,59
|
|SISE
|7,14
|619.590.567
|% 0,14
|
|SKBNK
|1,52
|1.239.866.286
|% 5,56
|
|TSKB
|1,86
|794.502.813
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,18
|544.496.052
|% 0,93
|
|ISGYO
|2,48
|410.160.140
|% 3,33
|
|ODAS
|4,10
|472.596.577
|% 1,99
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6395
|7,6445
|% -0,19
|
|Euro
|9,3155
|9,3224
|% 0,11
|
|Sterlin
|10,2261
|10,2774
|% 0,26
|
|Frank
|8,5528
|8,6043
|% -0,20
|
|Riyal
|2,0313
|2,0415
|% -0,17
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-0,44
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|3.030
|3.076
|-28,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|-27,63
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|-13,37
|
|Çeyrek
|731
|748
|-6,68
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,36
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,02
|
|B. Petrol
|50,25
|50,25
|0,17
|