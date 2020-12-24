***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.12.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 17.12.2020 tarih ve 77/1548 sayılı toplantısında, 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayemizin tamamı sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmak suretiyle 2.837.014,21 TL'ndan 75.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin talebimizin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayemizin tamamı sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmak suretiyle 2.837.014,21 TL'ndan 75.000.000 TL'ye %2543,62440 oranında artırılması nedeniyle ihraç edilecek 72.162.985,79 TL nominal değerli paylara ilişkin düzenlenen ve SPK tarafından 23.12.2020 tarihinde revize edilen "Borsa İhraç Belgesi" iş bu açıklamamız ekinde sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894725BIST