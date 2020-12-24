***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
24.12.2020 11:22
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 17.12.2020 tarih ve 77/1548 sayılı toplantısında, 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayemizin tamamı sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmak suretiyle 2.837.014,21 TL'ndan 75.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin talebimizin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayemizin tamamı sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmak suretiyle 2.837.014,21 TL'ndan 75.000.000 TL'ye %2543,62440 oranında artırılması nedeniyle ihraç edilecek 72.162.985,79 TL nominal değerli paylara ilişkin düzenlenen ve SPK tarafından 23.12.2020 tarihinde revize edilen "Borsa İhraç Belgesi" iş bu açıklamamız ekinde sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894725
BIST
12:401.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,03
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.425
En Düşük
1.415
12:407,6500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0095
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,6740
En Düşük
7,6240
12:409,3326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,3717
En Düşük
9,2931
12:40462,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,14
|Açılış
|: 461,83
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
463,82
En Düşük
459,07
BIST En Aktif Hisseler12:40
|POLTK
|405,30
|699.548
|% 9,99
|
|ECZYT
|28,46
|91.426.497
|% 9,97
|
|SNKRN
|16,33
|550.321
|% 9,97
|
|GUBRF
|62,45
|31.804.099
|% 9,95
|
|INVEO
|52,35
|23.686.819
|% 9,93
|
|PAMEL
|15,25
|3.101.774
|% -9,92
|
|KERVN
|1,11
|87.157
|% -9,76
|
|PEKGY
|2,85
|529.529.746
|% -8,06
|
|HLGYO
|3,51
|545.010.517
|% -5,90
|
|NIBAS
|66,00
|5.611.046
|% -5,71
|
|THYAO
|12,74
|924.265.918
|% 2,25
|
|ECILC
|7,55
|657.125.795
|% 3,71
|
|SKBNK
|1,56
|645.262.119
|% -1,27
|
|HLGYO
|3,51
|545.010.517
|% -5,90
|
|PEKGY
|2,85
|529.529.746
|% -8,06
|
|SKBNK
|1,56
|645.262.119
|% -1,27
|
|PEKGY
|2,85
|529.529.746
|% -8,06
|
|HLGYO
|3,51
|545.010.517
|% -5,90
|
|TSKB
|1,87
|205.533.925
|% -1,58
|
|EKGYO
|2,15
|217.938.367
|% -1,38
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6447
|7,6500
|% 0,12
|
|Euro
|9,3236
|9,3326
|% 0,03
|
|Sterlin
|10,3619
|10,4139
|% 0,69
|
|Frank
|8,5707
|8,6223
|% -0,01
|
|Riyal
|2,0316
|2,0417
|% 0,07
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|6,80
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,85
|
|Cumhuriyet
|3.057
|3.103
|13,00
|
|Tam
|3.043
|3.120
|15,06
|
|Yarım
|1.471
|1.509
|7,29
|
|Çeyrek
|738
|755
|3,64
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,06
|
|B. Petrol
|51,14
|51,14
|-0,10
|