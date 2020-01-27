***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.01.2020 14:44
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresi Güncellemesi ve Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı Madde Tadili İle İlgili Talebimiz, Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından 21.01.2020 Tarihinde Onaylanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6
SPK Başvuru Tarihi 17.01.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.01.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.01.2020 Tarih ve 16:30 da yapılan toplantısında
1-Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin, ekte gösterildiği şekilde tadil edilmesine, kayıtlı sermaye tavan süresine ilişkin iznin 2020-2024 yılları arasında geçerli olmak üzere belirlenmesine ve hazırlanan tadil tasarısına izin verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,
2-Gerekli izinlerin alınmasını takiben, yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
karar verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'na 17.01.2020 tarih 1955 kayıt numarası ile başvuru yapılmıştır.
Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresi güncellemesi ve şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı madde tadili ile ilgili talebimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21.01.2020 tarihinde Onaylanarak, 22.01.2020 tarihli Kurul yazısı ekinde 27.01.2020 tarihinde şirketimize tebliğ edilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan tadil metni, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onayından sonra yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı Kartonsan Esas Sözleşme 6 ıncı Madde Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814573
BIST